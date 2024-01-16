ЭКСПЕРТ | ТОП-5 вопросов о купле-продаже недвижимости и подробные ответы на них

Аналитики советуют: стоимость покупаемого жилья не должна быть выше, чем доход покупателя за 4 года. Это означает, что если ваша зарплата составляет 2000 евро в месяц, то максимальная стоимость покупки не должна превышать 2000x12x4=96 000 евро. Это правило действует при покупке жилья как с помощью банка, так и без него.

Для осознания этого необходимо в первую очередь оценить имеющийся капитал и ежемесячный постоянный доход. Затем провести анализ рынка и выяснить примерную цену необходимой недвижимости. Далее составляете ваш личный бизнес-план.

Вопрос скорее в другом – можете ли вы сегодня позволить себе покупку? Или – на что вы потратите деньги от продажи?

Сегодня точно выгодно покупать и продавать, если вам необходимо закрыть свои базовые потребности. Не стоит заниматься прокрастинацией до „идеального“ для этого момента.

При ближайшем рассмотрении также видно, что цены на квартиры вторичного рынка за год снизились, в то время как цены на новостройки выросли. С уменьшением числа забронированных и строящихся новых квартир также постепенно снижается количество готовящихся к заселению жилых помещений и их влияние на статистику.

В следующем году подобная тенденция к затишью продолжится, и, вероятно, до весны значительных изменений не стоит ожидать.

Тем не менее. В последние месяцы рынок недвижимости в Эстонии, особенно в сегменте квартир, проявляет определенную стабильность. Анализируя количество проданных квартир в различных городах за последний месяц, можно отметить относительное постоянство этого показателя. Несмотря на некоторые колебания, вызванные главным образом оформлением сделок по большему числу новостроек, объем продаж квартир с конца прошлого года остается примерно на одном уровне.

Этот вопрос – на поболтать: на него можно ответить коротко, но это не поможет вам принять правильное стратегическое решение при покупке-продаже недвижимости.

Большинство сделок все-таки финансируют банки, и здесь стоимость покупки может ограничиваться размером вашего первого взноса и суммой максимально возможного кредита. Поэтому, даже если у вас есть, например, 70 000 евро самофинансирования и банк даёт вам ещё столько же кредита, то все равно вспомните предыдущую формулу.

При доходе в 2000 евро в месяц покупка на сумму не более 96 000 евро не будет в дальнейшем являться финансово обременительной.

Продавать же сейчас выгодно только в случае, если вы знаете, что будете делать с деньгами. Если у вас сейчас есть недвижимость, которая приносит стабильный арендный доход, то стоит ее себе оставить или поменять на вариант, который будет приносить ещё больший доход и с минимальной вакантностью.

К каждой сделке надо подходить индивидуально, так как цепочка обстоятельств у всех – разная, и на один и тот же вопрос будут даны разные ответы.

3. Сколько стоит моя недвижимость?

Если вы хотите получить устный ответ от маклера для определения своего финансового актива на сегодняшний день, то вам надо просто прислать точный адрес (или выписку из Крепостной книги) и сделанные телефоном фотографии. Опытный маклер даст вам ответ сразу (в случае типовой квартиры) или в течение суток (проведя более глубокий анализ рынка).

Если вы хотите продать свою недвижимость, то приглашайте маклера на место. Цена недвижимости зависит не только от метража, этажа и состояния, но и от первого впечатления, от месторасположения, от состояния фасада дома и от дизайна внутренней отделки. Перед визитом маклер обязательно проверит документацию. По результатам этого анализа цена тоже будет корректироваться.

Также не забудьте рассказать о срочности продажи. Если стоимость недвижимости вам нужна для банка или при разделе имущества, то необходимо заказать письменный оценочный акт, который имеют право выдавать сертифицированные оценщики.

4. Сейчас выгоднее купить или арендовать квартиру?