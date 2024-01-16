ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ? Десять оправданий, почему жители Эстонии не устанавливают охранную систему

Этого не стоит бояться. Техника развивается, и вероятность ложных тревог сведена к минимуму. А если вы сами спровоцируете ложную тревогу, вы сможете быстро сообщить об этом охранной фирме и при помощи пароля аннулировать выезд патруля.

Охрана дома может показаться крупной инвестицией, однако, пожалуй, каждый владелец дома согласится, что по сравнению со стоимостью охраняемых вещей это незначительная сумма. Стоит учесть и то, что с развитием технологий стоимость охранных услуг становится все более приемлемой.

Соседский дозор – это прекрасно, но он скорее служит дополнительной защитой, а не главной охранной мерой. Также нельзя предполагать, что соседи присматривают за вашим домом в режиме 24/7. К тому же в некоторых случаях воры действуют так хитро, что даже сосед с острым зрением не заподозрит ничего плохого.

Воры могут усыпить собаку, и помимо материального ущерба, вред будет причинен и вашему верному другу.

Хотя некоторые крупные собаки, такие как доберман или ротвейлер, могут немного испугать вора, не стоит на это надеяться. Есть взломщики, которые нацелены именно на дома с собаками, поскольку они предполагают, что хозяева этих домов не установили охранную систему и полагаются на собаку. Собака – это все же в первую очередь член семьи, а не домашняя охрана.

Также результаты исследований показывают, что эмоциональный ущерб, нанесенный в результате кражи со взломом, даже больше материального. Это страх, который вы будете испытывать, после того как у вас дома побывают незваные гости. К тому же, несомненно, будет грустно, если пропадут фотоальбом, жесткий диск со всеми фотографиями или какая-либо памятная вещь, которую не купишь в магазине.

Внимание злоумышленников привлекают не только выдающиеся дома. Даже самый обычный видавший виды деревянный дом может заинтересовать вора.

Это одно из самых распространенных оправданий. Велика вероятность, что вор не знает, есть ли у вас дома что-то ценное. Кроме того, вещь, не представляющая ценности для членов семьи, в глазах вора может быть весьма ценной.

Оправдание 6: не хочу, чтобы у меня во дворе были камеры

У камер видеонаблюдения есть два преимущества. Во-первых, это превентивная мера: увидев камеру, вор может отказаться от своих планов и выбрать дом, где камеры нет. Во-вторых, в случае кражи видеоматериал является очень ценным доказательством. Возможно, вы разглядите на видео только темные силуэты с глазами, но следователи могут получить благодаря видео полезную информацию.

Если вы действительно не хотите устанавливать камеры, обезопасить дом можно и с помощью одних только датчиков движения и магнитных датчиков.

Оправдание 7: я живу в квартире

Квартира, находящаяся в запертом на замок подъезде, может казаться настоящей крепостью, но немного скептицизма все же не помешает. Например, входящий в многоквартирный дом человек может впустить чужака, стоящего у него за спиной – вдруг тот идет к кому-то в гости. Да и в больших домах не все соседи знают друг друга – а вдруг это жилец дома?

Так что посторонним легче проникнуть в многоквартирный дом, чем может показаться. Позаботьтесь о том, чтобы ваша квартира была защищена.

Оправдание 8: я почти все время дома

Можно предположить, что опасность кражи со взломом существует только тогда, когда вас нет дома. На самом деле некоторые воры настолько дерзкие, что совершают кражу, даже когда вы, например, работаете в саду своего дома. Бывало даже, что вор орудовал в той же комнате, где находился хозяин.

Оправдание 9: ко мне не приходили воры и мне не нужна охрана

В 2021 году компания G4S совместно с организацией „Помощь жертвам“ провела исследование, из результатов которого выяснилось, что за последние десять лет жертвой воров в Эстонии стали около 77 000 домов.

Директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла подчеркивает, что, если в дом наведались воры, у большинства людей быстро просыпается интерес к охранной услуге. Но зачем ждать для этого самого страшного?

Оправдание 10: страховка все возместит

Страховка действительно возместит нанесенный ущерб, однако эмоциональную травму и страх, вызванные кражей, не компенсирует ни одна сумма. Предприятие G4S провело множество исследований, в ходе которых выяснилось, что даже спустя годы после произошедшего спокойствие и чувство уверенности не возвращаются к пострадавшим.

Также стоит отметить, что страхование жилья позволит вам приобрести новую технику, диван и многое другое, однако вещи, имеющие сентиментальную ценность, купить нельзя. Например, если в результате кражи разбилась ценная ваза, передававшаяся из поколения в поколение, вы уже никогда не будете иметь вазу, обладающую таким же сентиментальным значением.