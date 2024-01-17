Банк Coop предлагает учителям жилищные кредиты на выгодных условиях

Процентная ставка по учительскому жилищному кредиту банка Coop начинается от 1,69% плюс 6-месячный Euribor. Однако, если учитель подаст ходатайство о кредите до 31 мая 2024 года, маржа банка за первый год составит 0%, и необходимо будет оплатить только 6-месячный Euribor. Когда с момента выдачи кредита с нулевой маржой пройдет год, к кредиту будет применяться стандартная рисковая маржа, для учителей составляющая от 1,69%.

Руководитель направления жилищного кредитования банка Coop Карин Осипова отметила, что банк Coop стремится улучшать жизнь Эстонии. „Учителя играют значительную роль в развитии Эстонии, и обеспокоенность по поводу нагрузки учителей и того, как они справляются со своей ролью, затрагивает все общество. Мы просто банк, и мы не можем ликвидировать разрыв в нагрузке, ответственности и зарплатах учителей, но мы можем помочь учителям позволить себе жилье, о котором они мечтают и которого заслуживают“, - Осипова пояснила, почему банк решил предлагать жилищные кредиты учителям на лучших условиях.

Помимо более выгодной кредитной маржи банк освобождает учителя от платы за кредитный договор и в первый год кредита выплачивает оформленные через Coop Kindlustusmaakler платежи по страхованию жилья в размере до 100 евро. Клиент учительского жилищного кредита также экономит на банковских комиссиях, поскольку на первый год учителю бесплатно предлагается расчетный пакет Rahn.

Банк Coop предлагает учителям лучшие условия кредитования постоянно. Об учительском жилищном кредите могут ходатайствовать все педагоги детских садов и общеобразовательных школ, в том числе помощники учителя и опорные специалисты, ассистенты учителя, школьные психологи, специальные педагоги, социальные педагоги, учебные консультанты, руководители по учебной работе и руководители образовательных учреждений. Учительский жилищный кредит можно использовать для покупки, строительства и ремонта жилья, либо для рефинансирования существующего жилищного кредита.

Карин Осипова рассказала, что цель нового кредита – максимально облегчить учителю процесс приобретения собственного жилья. Чтобы получить в банке Coop жилищный кредит на лучших условиях, учитель может быть как основным ходатайствующим о кредите лицом, так и созаявителем. Об учительском жилищном кредите можно ходатайствовать вместе с различными поручительствами KredEx по жилищным кредитам, которые помогут значительно сократить объем самофинансирование. „Наиболее популярные из них – это, например, поручительство молодого специалиста, поручительство молодой семьи и поручительство семьи с детьми. Для уменьшения собственного финансирования учителя, которые живут дальше от центров притяжения, также могут воспользоваться поручительством KredEx для покупателя жилья в сельской местности и совместным кредитом, предлагаемым Целевым учреждением поддержки жизни на селе (MES)“, - отметила Осипова.