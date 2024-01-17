ВИДЕО | Случай в Ласнамяэ: проблемному квартиросъемщику показали на дверь(2)
Живущая в Финляндии Кийра сдает квартиру в таллиннском районе Ласнамяэ. Очередной квартиросъемщик Рамис стал причиной проблем - задержки в оплате, угрозы. При этом хозяйка не может попасть в собственную квартиру. В свою очередь у Рамиса есть встречные претензии к Кийре, передает программа „Зеркало“ на ETV+.
Приехав в очередной раз и не попав в свою квартиру, особой радости Кийра по этому поводу не испытала. Поэтому она решила с этим покончить.
Над угрозами квартиросъемщика Рамиса, конечно, можно посмеяться, но если посмотреть на его страницу в соцсетях, то это уже не так смешно. Единственный способ разрешить ситуацию - обратиться в суд.
В итоге Рамису пришлось сдать ключи и съехать с квартиры. Хотя он категорически не согласен с этим и считает, что не нарушал ни единого пункта договора и что задержки по оплате были в рамках этого самого договора. На самом деле у Рамиса даже есть встречные претензии к Кийре.
У Кийры на руках есть судебное решение, а Рамис, судя по его словам, только подал апелляцию.
Следует отметить, что квартира, которую оставил Рамис, была в очень хорошем состоянии, чистая, убранная. Может быть, у Рамиса всё-таки был шанс пожить там и дальше?
Как выяснило „Зеркало“, закон защитил бы Рамиса от выселения, если бы он только лишь потрудился своевременно отреагировать на судебные документы. Однако на данный момент он пустил все на самотек: не представил суду контраргументов, и таким образом решение было принято в пользу истца. Мало того, что Рамис должен покинуть квартиру, он еще должен выплатить более 2000 евро судебных издержек в дополнение ко всем расходам, связанным с арендой.
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