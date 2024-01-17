Кредиты в Эстонии остаются самыми дорогими среди стран еврозоны

Согласно статистике Европейского центрального банка (ЕЦБ), средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам в еврозоне в конце ноября 2023 года составляла 4,1 %.

Между тем в странах Балтии эта ставка в среднем составляла 5,9%, тогда как в Финляндии банки выдавали кредит на покупку жилья по средней ставке 4,4%, а в не входящей в еврозону Швеции - по 4,8%.

Аналогичная ситуация наблюдается и с потребительскими кредитами: в еврозоне средняя процентная ставка по новым потребительским кредитам на конец ноября составляла 7,9%, в Латвии - 14% (самый высокий показатель в еврозоне), а в Эстонии (второе место) - 13,1%. На третьем месте была Греция с 11,6% и на четвертом месте Литва с 9,7%.

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