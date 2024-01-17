17.01.2024, 17:22
Шестимесячный Euribor понизился до самой низкой отметки в 2024 году(5)
ФОТО: | Shutterstock
Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, 16 января опустилась до 3,867%, пишет rus.err.ee.
Речь идет о самом низком показателе в 2024 году. Последний раз ставка „еврибора“ сроком на полгода была ниже это показателя 29 декабря, когда она составляла 3,861%. А на пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%.
16 января 2023 года шестимесячный Euribor был равен 2,843%.
Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.