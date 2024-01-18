Стало известно, когда стоит ожидать снижения процентных ставок

Европейские акции и облигации начали снижаться после того, как президент Европейского центробанка Кристин Лагард упомянула лето как вероятное время для снижения процентных ставок, поскольку рынок ожидал первого снижения уже весной.

До выступления главы центробанка рынки делали ставку на то, что первое снижение точно произойдет в апреле и с вероятностью в 30% – в марте. После ее заявления вероятность снизилась до 85% и 20% соответственно.