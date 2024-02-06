„Чувствуется, что люди испытывают трудности“. Ситуация в экономике и сфере безопасности заставляет инвесторов смотреть за пределы Эстонии и стран Балтии

„В краткосрочной и среднесрочной перспективе в этой области не наблюдается ничего позитивного. Все эти решения, которые принимает наша страна и правительство, ведут нас в неправильном направлении“, — говорит инвестор Карин Винкель, владеющая несколькими десятками объектов недвижимости, сдаваемых в аренду. Она внесла существенные изменения в свой портфель недвижимости. Например, недавно продала долю в арендном доме, чтобы направить полученный от него капитал за пределы Балтийского региона. „В целом, я не являюсь большим сторонником стратегии диверсификации, но в текущей ситуации чувствую себя лучше, когда некоторые активы расположены за пределами нашего региона“, — отмечает Винкель.