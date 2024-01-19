ЭКСПЕРТ | Стоимость аренды новых квартир снизилась на 10%

„Аналогично рынку купли-продажи недвижимости, рынок аренды более дорогих квартир также оказался под давлением. Я могу привести множество примеров квартир, за аренду которых сейчас просят 800-900 евро в месяц, а год назад просили на сто евро больше“, — описал сложившуюся ситуацию Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara, и добавил, что, хотя в отношении таллиннского рынка аренды недвижимости нет никакого единого регистра, это не мешает видеть общие тенденции. „Холодная зима и сопутствующие ей высокие коммунальные расходы в последние месяцы сыграли свою роль. Если четыре-пять лет назад арендатор не обращал особого внимания на размер коммунальных платежей, то сегодня все научились вникать и в эти цифры“, – сказал Вахтер.

По словам руководителя 1Partner, инвесторы более дорогих новостроек, сдаваемых в аренду, заняли позицию минимизации потерь, а не зарабатывания денег. „Недавно мне на глаза попалось объявление, в котором просторная 2-комнатная квартира в квартале Каларанна с тёплым гаражом и кладовой предлагалась всего за 800 евро в месяц, несмотря на то, что бизнес-планом, вероятно, была предусмотрена тысяча евро или даже больше. Совершенно очевидно, что при стандартных условиях платёж по кредиту за такую квартиру значительно выше“, – привёл в пример Мартин Вахтер.

В то же время, по словам Вахтера, спрос в более доступной части рынка недвижимости продолжает оставаться относительно высоким. „Старые квартиры в хорошем состоянии с арендной платой в 400-500 евро находят арендаторов сравнительно быстро после публикации объявления“, – сказал Вахтер.