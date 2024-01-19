Крупная мебельная фабрика закрывается и сокращает полсотни рабочих мест

„Мы работали в убыток. Мы продолжали пытаться, но теряли деньги, и я подумал, что лучше пока остановиться и посмотреть, что мы можем сделать“, – объяснил Йоран Шёхольм, владелец и топ-менеджер мебельной фабрики Delux. Безумно высокими были затраты на электроэнергию, особенно в 2022 году, но также и в прошлом году, признался он.