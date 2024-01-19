Крупная мебельная фабрика закрывается и сокращает полсотни рабочих мест(6)
Финский промышленник Йоран Шёхольм закрывает производителя мебели Gomab OÜ в Валга, все 55 сотрудников получают уведомления об увольнении, пишет dv.ee.
„Мы работали в убыток. Мы продолжали пытаться, но теряли деньги, и я подумал, что лучше пока остановиться и посмотреть, что мы можем сделать“, – объяснил Йоран Шёхольм, владелец и топ-менеджер мебельной фабрики Delux. Безумно высокими были затраты на электроэнергию, особенно в 2022 году, но также и в прошлом году, признался он.
Действия правительства стали причиной давления на заработную плату, считает Йоран Шёхольм, поскольку оно ничего особенно не делало для сдерживания инфляции. „Правительство думает о предпринимателях в последнюю очередь. По их мнению, в Эстонии нет необходимости ни в работодателях, ни в сотрудниках“, – критикует власть предприниматель.