Управляющий: „Из-за бездеятельности квартирных товариществ люди попадают в больницу!“

„Согласно требованиям закона, обслуживание тротуаров входит в обязанность владельцев граничащих с ними объектов недвижимости, то есть, чаще всего, владельцев квартир или квартирного товарищества. Гололед, порой, может образоваться совершенно неожиданно, однако кости многих прохожих могли бы остаться целыми, если бы товарищества не скупились и выполняли требования закона“, – заявил исполнительный руководитель Pindi Kinnisvarahaldus Роналд Тыниссон.

„Квартирные товарищества нередко вообще не удосуживаются обратить внимание на лед, образовавшийся под недавно выпавшим снегом, борьбу с гололедицей они вообще не проводят, желая сберечь деньги или просто проявляя небрежность, а из многих договоров на обслуживание часто исключают борьбу с гололедом с целью экономии расходов“, – перечислил Тыниссон. „Это же можно сказать и о борьбе с сосульками, а также об очистке парковок от снега, чтобы оперативные транспортные средства, такие как машины скорой медицинской помощи, не застряли бы на них в снегу“, – сказал он.

„Если происходит несчастный случай, то ответственность солидарно несут все члены товарищества, поэтому я призываю всех владельцев квартир задать руководителям товарищества вопрос о том, что они сделали для того, чтобы недвижимость и окружающая её территория были бы безопасными для людей“, – сказал Тыниссон.

„Если у товарищества действительно недостаточно денег для приобретения гранитной крошки, то могу обрадовать их хорошей новостью: несколько районов Таллинна бесплатно предоставляют гранит также и в январе“, – сообщил он.

„Если чрезмерная экономия закончится переломами костей или сотрясением мозга, то разрешение последствий этого несчастного случая может стать для товарищества весьма затратным, причем, как в денежном, так и во временном плане, поскольку причиненный вред необходимо будет компенсировать. Помимо этого, в случае более тяжелых травм у виновников всегда остаются мучительные угрызения совести, поскольку каждый травмированный человек – это чей-то отец или мать, дочь или сын, супруг или супруга …“, – подчеркнул Тыниссон.