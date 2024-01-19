Электронная услуга НТД „Мои доходы“ дает обзор о том, кто производил человеку выплаты в 2023 году и сколько не облагаемого налогом дохода было использовано, сообщает ведомство на своем сайте.

По словам руководителя службы услуг НТД, предоставляемых физическим лицам, Анники Оя, с момента начала подачи декларации о доходах можно ознакомиться с данными о налоговых льготах, переданными в Налогово-таможенный департамент. По сравнению с прошлым годом в этой области изменений нет.

„Проценты по жилищному кредиту, расходы на обучение, подарки и пожертвования можно по-прежнему вычесть из общего дохода в размере до 1200 евро, но не более 50% от всего заработанного облагаемого налогом дохода“, – пояснила она.

В этом году проценты по жилищному кредиту в декларации о доходах вычитаются в последний раз.

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