ЭКСПЕРТ | Как распознать потенциального банкрота на рынке недвижимости

„Единственное, что убивает в сфере недвижимости – это кредитное плечо, – заявил Аракас на конференции инвестора Тоомаса. – Слава богу, эстонские рынки капитала настолько неразвиты, что все, кто хотели бы набрать кредитов по уши, просто не могут найти эти деньги здесь“.

По мнению Аракаса, высокий коэффициент долга компании можно рассматривать как красный флаг, обозначающий риск банкротства. „Те, кто финансировал себя только за счет облигаций, являются кандидатами на банкротство“, – считает он.

В предвкушении скучного года

Глава EfTEN Capital не решается прогнозировать, сколько банкротств нас ждет в 2024 году и что произойдет с рынком недвижимости Эстонии. „Ситуация точно не ухудшится, я ожидаю скучный год. Не стоит ждать обвала или восстановления“, – сказал он.

В то же время Аракас полагает, что Euribor начнет падать, а удешевление кредитов обычно приводит к росту стоимости недвижимости.