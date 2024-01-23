Гаражи как инвестиция: насколько выгодно их сейчас покупать и на что обратить внимание?

В Таллинне продается достаточно много гаражей в разных районах – больше 150. Это и отдельно стоящие боксы с въездом с улицы, и объекты внутри больших подземных гаражных кооперативов, и просто парковочные места в крытых паркингах.Размер гаража чаще всего варьируется в пределах 17–19 кв.м., а просят за него в среднем 13–18 000 евро – в зависимости от района столицы и имеющихся удобств. Есть отдельные экземпляры и за 35 000 евро, но это уже исключения.

Спрос и предложение

Опыт продажи гаража у всех разный. Житель Таллинна Максим говорит, что покупатель на его объект площадью 24 кв.м. в Ласнамяэ нашелся в первую же неделю.

„Выставил объявление, указал цену 18 000 евро. Первый звонок – и сразу же человек приехал на просмотр. Договорились о скидке в 1000 евро и о покупке. Потом был еще звонок от другого потенциального покупателя, но я сказал, что гараж уже забронирован. Так что продал очень быстро“, – делится своим опытом мужчина.

Дмитрию пока повезло меньше, он свой гараж площадью 18 кв.м в Кристийне не может продать уже два месяца.“Поставил цену 14 000 евро, ориентируясь на другие похожие предложения, но чувствую, что придется снижать. Вижу, что объявление просматривают, но за все это время было только два звонка. Гараж мне не нужен, стоит без надобности, поэтому решил с ним расстаться, – рассказывает Дмитрий. – У нас в кооперативе еще была пара объявлений о продаже, и в обоих случаях продали намного дешевле того, что изначально запрашивали“.

На рынке аренды цены – в среднем около 100 евро в месяц. Гараж на две машины можно снять примерно за 200 евро.

Склад вместо парковки