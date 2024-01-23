А вы знали? Жилищное страхование также компенсирует расходы в связи с отмененной поездкой(2)
По статистике, почти 70% жителей Эстонии имеют жилищное страхование. Но и среди тех, у кого оно есть, лишь небольшая часть знает, какие именно случаи покрываются этим видом страхования. В результате многие платят из своего кармана за ущерб, который мог бы быть компенсирован страховкой.
По словам исполнительного директора страховой компании Balcia Дениса Николаева, отзывы клиентов показывают, что люди, не имеющие страхования жилья, в основном связывают его с пожарами: „Многие думают, что жилищное страхование важно только тогда, когда дом сгорает, и страховка помогает либо отремонтировать его, либо построить новый. Но со временем люди начали понимать, что страхование помогает и в других ситуациях, таких как ущерб от шторма или вызванное прорванной трубой затопление“.
Современное страхование жилья покрывает множество различных типов убытков, о чем держатели полисов могут не догадываться. „Люди в Эстонии часто не осознают, что страховка действительно может покрыть ряд убытков, которые они оплачивают сами. Вместо того, чтобы положиться на страховку, множество людей покрывает убытки в тысячи евро из собственного кармана“, - пояснил Николаев.
Николаев приводит несколько примеров ситуаций, которые покрываются страховкой, но в которых люди часто не знают, что можно обратиться за помощью в страховую компанию. Конечно, все зависит от конкретной страховой компании и заключенного договора, но в случае ущерба всегда стоит проверить охват своей страховки.
Ноутбуки и мобильные телефоны. Многие полисы жилищного страхования предлагают условия, которые защищают имущество и за пределами дома. Например, взятый в поездку ноутбук застрахован вместе с жилищем, причем то же касается мобильных телефонов и другой техники. Если эти вещи случайно упадут на землю или в воду, можно обратиться в страховую компанию за компенсацией.
Отмененная поездка. Жилищное страхование также может оказаться полезным в случае отмены поездки, если у вас нет отдельного страхования путешествий. Если дома произойдет несчастный случай – например, затопление или обрушение крыши, что вынудит вас прервать запланированную поездку, жилищное страхование компенсирует расходы.
Потерянные дверные ключи. Родители хорошо знают, как легко может потеряться связка ключей. В этой ситуации на помощь придут многие страховки, компенсирующие открытие, ремонт или замену замка на двери или воротах, если замок сломан или потерян ключ. Страховка поможет и, если жилье или прилегающую территорию невозможно запереть или открыть из-за повреждения замка.
Приведение в порядок сада. Поваленные во время шторма или просто сломанные деревья становятся проблемой не только, если они рухнули на что-то и причинили ущерб. От упавшего дерева нужно как-то избавиться. Например, страховка Balcia покрывает расходы на удаление деревьев и другие расходы по уходу за садом, которые могут возникнуть, скажем, после сильного шторма.
Расходы на временное жилье/отель. Если обстоятельства сложились особенно плохо и в результате несчастного случая нет возможности ночевать дома, помимо расходов на восстановление жилья, страховка также может помочь в компенсации затрат на временную аренду жилья.
„Договоры страхования и предлагаемые ими возмещения могут быть самыми разными, – сказал Денис Николаев. – Поэтому, если вы не уверены, что именно покрывает ваш полис, стоит обратиться в свою страховую компанию. Вы можете обнаружить преимущества, о которых раньше не знали“.