А вы знали? Жилищное страхование также компенсирует расходы в связи с отмененной поездкой

По словам исполнительного директора страховой компании Balcia Дениса Николаева, отзывы клиентов показывают, что люди, не имеющие страхования жилья, в основном связывают его с пожарами: „Многие думают, что жилищное страхование важно только тогда, когда дом сгорает, и страховка помогает либо отремонтировать его, либо построить новый. Но со временем люди начали понимать, что страхование помогает и в других ситуациях, таких как ущерб от шторма или вызванное прорванной трубой затопление“.

Современное страхование жилья покрывает множество различных типов убытков, о чем держатели полисов могут не догадываться. „Люди в Эстонии часто не осознают, что страховка действительно может покрыть ряд убытков, которые они оплачивают сами. Вместо того, чтобы положиться на страховку, множество людей покрывает убытки в тысячи евро из собственного кармана“, - пояснил Николаев.

Николаев приводит несколько примеров ситуаций, которые покрываются страховкой, но в которых люди часто не знают, что можно обратиться за помощью в страховую компанию. Конечно, все зависит от конкретной страховой компании и заключенного договора, но в случае ущерба всегда стоит проверить охват своей страховки.

Ноутбуки и мобильные телефоны. Многие полисы жилищного страхования предлагают условия, которые защищают имущество и за пределами дома. Например, взятый в поездку ноутбук застрахован вместе с жилищем, причем то же касается мобильных телефонов и другой техники. Если эти вещи случайно упадут на землю или в воду, можно обратиться в страховую компанию за компенсацией.

Отмененная поездка. Жилищное страхование также может оказаться полезным в случае отмены поездки, если у вас нет отдельного страхования путешествий. Если дома произойдет несчастный случай – например, затопление или обрушение крыши, что вынудит вас прервать запланированную поездку, жилищное страхование компенсирует расходы.