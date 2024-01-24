Процентные ставки по жилищным кредитам начали падать. Раньше о таких предложениях можно было лишь мечтать
Банковская маржа по новым кредитам на покупку жилья продолжает снижаться. Карлу удалось взять кредит на покупку дома недалеко от Пярну с банковской маржой всего в 1,4%. Другой банк и вовсе говорил об 1,1%. Это намного ниже достигнутого ранее „дна“ в 1,6%, пишет dv.ee.
Карл приобрел дом недалеко от Пярну за 260 000 евро. Прежде чем подписать договор, он уточнил условия у нескольких банков.
Его родной банк – Luminor, с которым он в итоге и подписал контракт. Luminor предложил Карлу два варианта процентной маржи по жилищному кредиту: либо 1,59%, либо 1,45% с дополнительными условиями. Условия предполагали, что Карл должен докупить два банковских продукта – приобрести страховку, открыть вклад, завести кредитную карту и т.д.
По словам Карла, он общался с банками довольно открыто: „Я сразу сказал, что изначально получил такое предложение от домашнего банка, а теперь, пожалуйста, сделайте мне свое предложение“.