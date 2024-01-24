Процентные ставки по жилищным кредитам начали падать. Раньше о таких предложениях можно было лишь мечтать

Банковская маржа по новым кредитам на покупку жилья продолжает снижаться. Карлу удалось взять кредит на покупку дома недалеко от Пярну с банковской маржой всего в 1,4%. Другой банк и вовсе говорил об 1,1%. Это намного ниже достигнутого ранее „дна“ в 1,6%, пишет dv.ee.