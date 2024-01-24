ФОТО | Начинается строительство нового жилого района, одним из партнеров является известный эстонский спортсмен

„Я присоединился к проекту, поскольку он подходит мне по размеру и графику. Мы с Урмасом и раньше работали вместе – у него есть видение, и я его поддерживаю. На мой взгляд, важным козырем комплекса Park Tondi Residentsid является спортивная, но в то же время тихая и комфортная среда“, - сказал Отт Тянак.

US Real Estate стремится построить в районе Кристийне не только офисные здания, но многоквартирные дома класса А. Все 2–4-комнатные квартиры Park Tondi Residentsid имеют балкон или террасу, решения „умный дом“, роскошную внутреннюю отделку, высокие потолки, подземную парковку, а также террасы на крыше. Оба здания окружены огражденной забором зеленой зоной, где безопасно смогут проводить целый день даже самые маленькие члены семьи – машины припаркованы под землей, а весь двор похож на большую игровую площадку.

„Расположение Park Tondi идеально подходит для семей, интересующихся спортом, поскольку по соседству расположены Audentes и спортивный центр Forus. Здесь будут жить счастливые дети – их школа и занятия по интересам находятся в нескольких минутах ходьбы, – рассказал председатель совета U.S. Invest Урмас Сыырумаа. – Бронирование квартир только началось, и, как всегда, тех, кто поспешит, ждет больший и лучший выбор“.

Экстерьерные и внутренние архитектурные решения Park TondiResidentsid созданы компанией Arhitekt11. Каждая квартира продумана до мелочей, и будущие жильцы имеют возможность выбрать один из четырех пакетов внутренней отделки, чтобы оформить квартиру по своему вкусу.

Строительным партнером девелоперского проекта является компания Bildgren, известная как опытный строитель многоквартирных домов, чья команда ранее построила KiikriResidentsid, жилой район Vikimõisa и ряд других многоквартирных домов. Строительство Park Tondi Residentsid финансирует банк LHV.