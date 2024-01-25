Эксперты не могут найти причину невыносимого запаха в частном доме(5)
В одном из домов в Мууга, входящем в состав города Маарду, возникла проблема с канализацией; жильцы дома страдают от невыносимого запаха, передает программа „Зеркало“ на ETV+.
Если с канализационной системой в доме идет что-то не так, приятного мало. Именно поэтому съемочная группа передачи „Зеркало“ приехала в один из частных домов в поселке Мууга близ Таллинна.
Стоит отметить, что проблема с канализацией в многоквартирном доме – это одно; такими проблемами там занимается товарищество во главе с председателем. А когда ты живешь в частном доме, то остаешься с неисправными коммуникациями один на один.
К сожалению, помочь героям передачи не смогли не только работники предприятия Tallinna Vesi, но и специалисты компании Toru Abi, которые проверили все трубы в доме с помощью специальных камер и даже выдали акт о том, что в доме с трубопроводом все нормально. Отчаявшись, жильцы дома Инна и Константин, обратились в городскую управу Маарду, в состав которого входит и Мууга.
Запах в доме усиливается в так называемые часы пик – то есть утром, вечером и в выходные, когда люди начинают активно использовать всё, что связано с водопроводом и канализацией. Так что очевидно, что проблема скорее всего не в доме, а в чем-то еще. Хуже всего то, что непонятно, кто это может выяснить. Ведь Константин с супругой обращались даже в Департамент окружающей среды.
Из-за невыносимого запаха Инне и Константину пришлось подручными средствами перекрыть канализацию – и теперь все „удобства“ у них в гараже. Но всё равно, даже с перекрытой канализацией жить в доме просто невыносимо.
Вот и приходится Инне сбегать в самую дальнюю комнату, где она занимается рукоделием, там запах хоть чуточку поменьше. Но от запаха супругам не спастись даже на улице, в чем и убедилось „Зеркало“, приехав к героям в самый канализационный „час пик“.
В доме героев передачи всё в порядке, трубы совсем новые. А те независимые эксперты, что здесь были, склоняются к тому, что проблема где-то на трассе Tallinna Vesi.
„Мы в курсе проблемы и очень основательно проанализировали этот случай, несколько раз выезжали на место и проверяли наши трубы. Два раза делали исследования при помощи камер, чтобы изучить состояние труб, а в качестве профилактической меры сделали промывку. Но все исследования показывают, что наши трубы в хорошем состоянии. Они были проложены в 2011 году, и ни одного дефекта мы не обнаружили. Уклон труб тоже находится под правильным углом, чтобы сточные воды текли в нужном направлении. Так что со своей стороны мы сделали всё, чтобы исключить возможность распространения запаха из трубы на улицу“, – ответил директор по управлению активами Tallinna Vesi Тарви Томберг на просьбу „Зеркала“ прокомментировать ситуацию.
„Внутри дома нужно провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, откуда этот запах берётся. Мы общались с соседями. Если всё дело в трубах на улице, то проблема должна быть шире, но у соседей ничего такого нет. Поэтому, скорее всего, проблема где-то внутри дома. Так что, возможно, в доме стоит провести тесты под давлением, посмотреть места соединения труб. Может быть, есть места, которые не протекают, но которые пропускают газ. Нужно проверить вентиляционные стояки: работают ли они и правильно ли спроектированы“, – посоветовал Томберг.
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