Эксперты не могут найти причину невыносимого запаха в частном доме

Если с канализационной системой в доме идет что-то не так, приятного мало. Именно поэтому съемочная группа передачи „Зеркало“ приехала в один из частных домов в поселке Мууга близ Таллинна.

Стоит отметить, что проблема с канализацией в многоквартирном доме – это одно; такими проблемами там занимается товарищество во главе с председателем. А когда ты живешь в частном доме, то остаешься с неисправными коммуникациями один на один.

К сожалению, помочь героям передачи не смогли не только работники предприятия Tallinna Vesi, но и специалисты компании Toru Abi, которые проверили все трубы в доме с помощью специальных камер и даже выдали акт о том, что в доме с трубопроводом все нормально. Отчаявшись, жильцы дома Инна и Константин, обратились в городскую управу Маарду, в состав которого входит и Мууга.

Запах в доме усиливается в так называемые часы пик – то есть утром, вечером и в выходные, когда люди начинают активно использовать всё, что связано с водопроводом и канализацией. Так что очевидно, что проблема скорее всего не в доме, а в чем-то еще. Хуже всего то, что непонятно, кто это может выяснить. Ведь Константин с супругой обращались даже в Департамент окружающей среды.

Из-за невыносимого запаха Инне и Константину пришлось подручными средствами перекрыть канализацию – и теперь все „удобства“ у них в гараже. Но всё равно, даже с перекрытой канализацией жить в доме просто невыносимо.

Вот и приходится Инне сбегать в самую дальнюю комнату, где она занимается рукоделием, там запах хоть чуточку поменьше. Но от запаха супругам не спастись даже на улице, в чем и убедилось „Зеркало“, приехав к героям в самый канализационный „час пик“.

В доме героев передачи всё в порядке, трубы совсем новые. А те независимые эксперты, что здесь были, склоняются к тому, что проблема где-то на трассе Tallinna Vesi.