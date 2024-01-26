Недвижимость
26.01.2024, 09:45

„Маклеров просим не беспокоить!" Раймонд Кальюлайд продает свою квартиру в центре Таллинна

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Raimond Kaljulaid
Raimond Kaljulaid
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

Член Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (41) решил попрощаться со своей квартирой в центре Таллинна и выставил ее на продажу.

Как сообщил политик в социальных сетях, квартира стала для его семьи слишком маленькой.

В объявлении о продаже на сайте kv.ee сказано, что расположенное в центре города жилье находится в очень хорошем состоянии. При желании в него можно сразу заселиться. Также обещают, что вся мебель, которую можно увидеть на фотографиях, перейдет к новому владельцу. Расположение дома хорошее, вокруг несколько магазинов, остановки общественного транспорта.

В квартире Кальюлайда две комнаты: спальня и гостиная, которые соединены с кухней. На просторный балкон можно попасть из обеих комнат. „Мягкими летними и осенними вечерами балкон остается под тенью лиственных деревьев и обеспечивает приватность“, — говорится в объявлении. К квартире прилагаются парковочное место и кладовая.

Общая площадь квартиры 53,3 квадратных метра, расположена она на третьем этаже семиэтажного дома. Квартира построена в 2015 году и выставлена на продажу за 239 000 евро.

Судя по всему, решение продать квартиру Кальюлайд принял совсем недавно. Еще 10 января он написал у себя в Facebook объявление о том, что сдает ее в аренду. „Сдаем в аренду квартиру в центре города. Если бы она не стала маленькой, то мы прожили бы там еще много прекрасных лет“, — написал политик.

В семье Раймонда Кальюлайда и его супруги Яане Кальюлайд подрастают двое детей: 3,5-летняя Ийда и сын Теодор, который родился весной прошлого года.

Примечательно, что недвижимость выставлена на продажу напрямую хозяином. Политик даже сделал приписку „маклеров просим не беспокоить“.

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RusDelfi
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