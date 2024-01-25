Банк: соискателям нового жилья следует быть начеку

По мнению Ребане, 2023 год принес множество проблем как покупателям, так и продавцам и застройщикам. „На рынок сильнее, чем ожидалось, повлияли высокие процентные ставки, которые выросли быстрее, чем прогнозировалось, и оставались высокими. В результате кредиты значительно подорожали, что для многих сделало их недоступными“, – говорит Ребане.

Однако реальное положение дел на рынке недвижимости попадает в статистику с задержкой, поэтому в цифрах реальность будет отражена в ближайшие месяцы. „Поскольку выдача кредитов на покупку жилья зависит от статистики по договорам, в начале года мы, скорее всего, увидим более низкие цифры, чем в последние годы“, – добавил он.

По словам эксперта, рынок недвижимости, который раньше предлагал привлекательную доходность для инвесторов в жильё, сдаваемое в аренду, больше не привлекает новых участников. На данный момент, говорит Ребане, люди покупают недвижимость в первую очередь для себя, а не для сдачи в аренду. „Так что сейчас не самые лучшие времена для инвесторов, сдающих жильё в аренду, и высокие процентные ставки играют свою роль“.

В то же время, по словам Ребане, общие изменения в экономике Эстонии начинают оказывать влияние на рынок кредитования жилья. Поскольку безработица постепенно растет, а для некоторых отраслей экономики первая половина наступившего года может оказаться нелёгкой, людей, ищущих новое жильё, будет меньше. Кроме того, в некоторых отраслях экономики возможны увольнения, что также снизит спрос на жилье.

„Состояние эстонской экономики в конце прошлого года было хуже, чем ожидалось, и прогноз на этот год остается слабым. Сегодня мы находимся в ситуации, когда говорят о нулевом росте или небольшом спаде в этом году, что, тем не менее, означает, что во второй половине года экономика должна немного вырасти“, – сказал Ребане.

Что принесет этот год?