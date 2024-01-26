Жители Локса вынуждены платить немалые деньги за холодные батареи в своих квартирах

Локса – самый северный город в Эстонии. Тут установилась настоящая зимняя погода с ощутимо низкими температурами воздуха. А это значит, что в домах должно на полную мощность работать отопление. Однако за такую роскошь жителям маленького города приходится платить немалые деньги; при этом с отоплением часто бывают перебои, передает программа „Горизонт“ на ETV+.