Жители Локса вынуждены платить немалые деньги за холодные батареи в своих квартирах(6)
Локса – самый северный город в Эстонии. Тут установилась настоящая зимняя погода с ощутимо низкими температурами воздуха. А это значит, что в домах должно на полную мощность работать отопление. Однако за такую роскошь жителям маленького города приходится платить немалые деньги; при этом с отоплением часто бывают перебои, передает программа „Горизонт“ на ETV+.
Отопительный сезон в городе Локса начался еще в октябре. С тех пор жители регулярно жалуются на перебои с отоплением. Вместе с теплом пропадает и горячая вода.
Председатель одного из квартирных товариществ Татьяна Горшанова отслеживала показания монометра и термометра. „Здесь либо нет давления, либо этот термометр показывает температуру меньше, чем 70. Естественно, труба холодная, и я понимаю, что из котельной тепло не поступает“, – сказала она.
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