Условия выдачи жилищных кредитов в Эстонии смягчатся
В апреле Банк Эстонии поменяет требования к тому, как коммерческие банки должны рассчитывать максимальную кредитоспособность заемщиков, если ходатайствующий желает получить новый жилищный кредит, пишет rus.err.ee.
Главное изменение заключается в процентной ставке, которую коммерческие банки должны рассчитывать при оценке максимальной кредитоспособности заемщика.
В настоящее время это либо процентная ставка, указанная в кредитном договоре, к которой добавляются два процентных пункта, либо годовая ставка в размере 6% – необходимо использовать более высокую из двух. Однако с 1 апреля надбавка в два процентных пункта исчезнет, и будут применять либо процентную ставку кредитного договора, либо 6-процентную ставку, в зависимости от того, какая из них выше, сообщил Банк Эстонии.
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