Условия выдачи жилищных кредитов в Эстонии смягчатся

В настоящее время это либо процентная ставка, указанная в кредитном договоре, к которой добавляются два процентных пункта, либо годовая ставка в размере 6% – необходимо использовать более высокую из двух. Однако с 1 апреля надбавка в два процентных пункта исчезнет, ​​и будут применять либо процентную ставку кредитного договора, либо 6-процентную ставку, в зависимости от того, какая из них выше, сообщил Банк Эстонии.