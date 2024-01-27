Аналитики: на рынке недвижимости царит неопределенность(1)
Цены на квартиры в спальных районах крупных городов Эстонии некоторое время колебались, но последние три квартала оставались стабильными. Несмотря на это, по мнению специалистов, на рынке недвижимости царит некоторая неопределенность, пишет rus.err.ee.
„Цены на квартиры на вторичном рынке Таллинна сейчас немного выше, чем в четвертом квартале 2022 года и первом квартале прошлого года. В то время мы жили в условиях энергетического кризиса, было много паники и неразберихи, и недвижимость дешевела. В настоящее время цены остаются стабильными“, – сказал аналитик недвижимости Тыну Тоомпарк.
„Средняя цена квартир на вторичном рынке в районах Ласнамяэ, Мустамяэ и Ыйсмяэ стала дороже по сравнению с прошлым годом“, – сказал член правления компании по недвижимости LVM Ингмар Саксинг.
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