Аналитики: на рынке недвижимости царит неопределенность

„Цены на квартиры на вторичном рынке Таллинна сейчас немного выше, чем в четвертом квартале 2022 года и первом квартале прошлого года. В то время мы жили в условиях энергетического кризиса, было много паники и неразберихи, и недвижимость дешевела. В настоящее время цены остаются стабильными“, – сказал аналитик недвижимости Тыну Тоомпарк.