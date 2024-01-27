В Хорватии можно купить дом всего за 13 центов. Но есть нюанс
Правительство хорватского города Лаград объявило, что предлагает купить дом за 13 центов, сообщает CNBC. Это не первый раз, когда правительство маленького городка пытается заставить людей переехать сюда, пишет Delfi Dom&Sad.
Леград – небольшой город на севере Хорватии, граничащий с Венгрией. В нем проживает около 2 000 человек, и с момента распада Австро-Венгерской империи в 1918 году численность населения сильно сократилась. Поэтому, чтобы привлечь сюда людей, власти Леграда с 2018 года проводят инициативу, предлагая покупать дома за символическую плату. Последняя инициатива была объявлена в январе этого года и предлагает недвижимость всего за 13 центов.
Чтобы купить дом, претенденты должны быть моложе 45 лет, состоять в отношениях, не иметь судимости и не владеть собственностью (не уточняется, только в Хорватии или в других странах мира).
Местное хорватское СМИ HRT сообщает, что с начала действия программы в 2018 году в Леграде зарегистрировано больше детей, чем пять лет назад, и даже строится новый детский сад.
Мэр Леграда Иван Саболич рассказал HRT, что в общей сложности пять домов уже куплены, три семьи уже переехали, и, что особенно приятно, в этих семьях родились дети.
В 2021 году в Леграде за одну куну (тогдашняя хорватская валюта) было выставлено на продажу 19 пустующих домов и заброшенных строительных площадок. Семнадцать из них были проданы, сообщает Reuters. Дома находились в разном состоянии, поэтому, чтобы помочь новым владельцам, муниципалитет объявил, что заплатит 25 000 кун (около 3 317 евро) за необходимый ремонт. В настоящее время неизвестно, протянет ли правительство руку помощи еще раз.
Хорватия – не первая страна, которая использует подобный подход для решения проблемы сокращения численности населения. Италия и Испания также используют подобные методы заманивания.