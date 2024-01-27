В Хорватии можно купить дом всего за 13 центов. Но есть нюанс

Леград – небольшой город на севере Хорватии, граничащий с Венгрией. В нем проживает около 2 000 человек, и с момента распада Австро-Венгерской империи в 1918 году численность населения сильно сократилась. Поэтому, чтобы привлечь сюда людей, власти Леграда с 2018 года проводят инициативу, предлагая покупать дома за символическую плату. Последняя инициатива была объявлена в январе этого года и предлагает недвижимость всего за 13 центов.

Чтобы купить дом, претенденты должны быть моложе 45 лет, состоять в отношениях, не иметь судимости и не владеть собственностью (не уточняется, только в Хорватии или в других странах мира).

Местное хорватское СМИ HRT сообщает, что с начала действия программы в 2018 году в Леграде зарегистрировано больше детей, чем пять лет назад, и даже строится новый детский сад.

Мэр Леграда Иван Саболич рассказал HRT, что в общей сложности пять домов уже куплены, три семьи уже переехали, и, что особенно приятно, в этих семьях родились дети.

В 2021 году в Леграде за одну куну (тогдашняя хорватская валюта) было выставлено на продажу 19 пустующих домов и заброшенных строительных площадок. Семнадцать из них были проданы, сообщает Reuters. Дома находились в разном состоянии, поэтому, чтобы помочь новым владельцам, муниципалитет объявил, что заплатит 25 000 кун (около 3 317 евро) за необходимый ремонт. В настоящее время неизвестно, протянет ли правительство руку помощи еще раз.

Хорватия – не первая страна, которая использует подобный подход для решения проблемы сокращения численности населения. Италия и Испания также используют подобные методы заманивания.