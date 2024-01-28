СПА-отель, парк и рестораны: начинается строительство крупнейшего жилого района

Комплекс Мариенхольм, который уже заслужил немало внимания и положительных отзывов, будет включать в себя расположенные на берегу моря апартаменты с панорамным видом, причалы для сап-досок и небольших лодок, кафе, парковую зону, а в будущем также представительный СПА-отель. Полуостров, расположенный в городе Хаапсалу на берегу залива Суур-Вийк, был открыт для общественности год назад после десятилетий нахождения за закрытыми воротами.

Майдо Люйсте, исполнительный директор Scandium: „Проект Мариенхольм является очень значимым и служит вдохновением для развития всего Ляэнемаа. Интерес клиентов весьма высок, а команда, работающая над общей архитектурой, архитектурой интерьера и ландшафтной архитектурой комплекса Мариенхольм, является одной из лучших в Эстонии. Теперь мы очень рады приступить к строительству вместе со столь сильным, качественным и надежным партнером, как Mitt & Perlebach. Строительством дорог наш партнер Tariston AS занимается уже с ноября. Краеугольный камень первого здания будет заложен компанией Mitt & Perlebach в феврале“.

Кристьян Митт, член правления Mitt & Perlebach: „Проект Мариенхольм в Хаапсалу является совершенно особенным как с точки зрения месторасположения, так и с точки зрения архитектуры. Мы будем строить дома в городе Хаапсалу прямо на берегу моря, и поэтому они должны будут не только выдерживать ветры и штормы, но и гармонично вписываться в окружающую среду. К проекту привлечено очень много внимания, и мы уверены, что результат будет достойным во всех отношениях“.