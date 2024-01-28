Пожить как эскимос, но в тепле: недалеко от Таллинна можно заночевать в купольной палатке

Зимой обязательно хоть раз нужно пожить в палатке. Но не в простой, а со всеми удобствами и, конечно же, обогреваемой! В Паункюла, рядом с болотистой местностью, расположилась купольная палатка, которая напоминает то ли юрту, то ли иглу — жилище эскимосов.