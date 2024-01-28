Пожить как эскимос, но в тепле: недалеко от Таллинна можно заночевать в купольной палатке(2)
Купольный дом — еще один стильный и практичный тип жилья с рядом преимуществ: энергоэффективность, устойчивость, низкая стоимость, бесконечные возможности для дизайнерских решений, необычный внешний вид. Тенденция отдыхать в таких домиках набирает обороты, и с каждым годом появляются все новые места для ночлега, пишет портал Gloss.ee.
Зимой обязательно хоть раз нужно пожить в палатке. Но не в простой, а со всеми удобствами и, конечно же, обогреваемой! В Паункюла, рядом с болотистой местностью, расположилась купольная палатка, которая напоминает то ли юрту, то ли иглу — жилище эскимосов.
Только в этой палатке тепло, есть большая двуспальная кровать с чистым постельным бельем и полотенцами, а также электрический матрас с подогревом. Можно заказать и детскую кровать. Гости могут приготовить еду — для этого есть базовые удобства.
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