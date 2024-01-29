29.01.2024, 10:13
Шестимесячный Euribor впервые за 9 дней опустился ниже отметки в 3,9%
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Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу прошлой рабочей недели - 26 января - опустилась до 3,873%, пишет rus.err.ee.
Ниже отметки в 3,9% ставка опустилась впервые за последние 9 дней.
На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
В целом аналитики прогнозируют, что к концу следующего года Euribor может опуститься до 2,5%.
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