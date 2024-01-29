Читатель: стоит ли ходатайствовать о пособии на реконструкцию?

Но если проблему с внутренними помещениями можно решить с помощью грамотного дизайна интерьера и подходящей мебели, то крышу, стены, трубы, проводку так просто не переделаешь – тем более что в доме живут люди разного достатка: кому-то капремонт не по карману, а кому-то и так хорошо, пока с потолка не льет.

Я хочу на собрании жильцов нашего дома поднять вопрос о кредите на реконструкцию дома, поскольку слышал, что в случае, если реконструкция будет проводиться с участием KredEx, самофинансирование может составлять меньше половины. Так ли это?

От редакции:

24 января KredEx начал прием ходатайств о пособиях на реконструкцию многоквартирных домов Ида-Вируского уезда. Подать ходатайства могут как квартирные товарищества региона, так и самоуправления, если нуждающийся в реновации многоквартирный дом находится полностью в их собственности. Бюджет пособия – 9,4 млн евро.

Ходатайствовать можно о пособии как на частичную, так и на полную реконструкцию, и в сравнении с прошлыми годами ставка пособия в обоих случаях выше.

Если раньше пособие покрывало при полной реконструкции 50%, то теперь – уже 70% от стоимости работ.

При частичной реконструкции ставка пособия составляет 40%, раньше она составляла 30%.

Информированием квартирных товариществ Ида-Вируского уезда занимается консультант по Ида-Вирумаа, которого можно также пригласить на собрание товарищества. Бесплатные рекомендации по состоянию многоквартирного дома и оценку потребности в реконструкции дает технический эксперт KredEx. Перед началом приема ходатайств KredEx организует для всех желающих по всему уезду информационные дни.

Подробнее смотрите ЗДЕСЬ.