ЭКСПЕРТ | Процентные ставки по жилищным кредитам снижаются

По словам Вахтера, в зависимости от банка, новый стандарт представляет собой маржу в размере 1,65-1,80%. „При этом почти все банки признают, что клиентам делаются даже более выгодные персональные предложения. Если во второй половине прошлого года 1,50% считалось очень хорошей банковской маржей, то сегодня, при определенных дополнительных условиях, она может быть снижена до 1,35%. Однако надеяться на то, что банковская маржа упадет ниже 1%, как это было в 2006-2007 годах, все же не стоит“, – прокомментировал ситуацию Вахтер, отметив, что ходатайствующим, определенно, стоит присмотреться к разным банкам и сравнить их предложения. „На самом деле, когда речь идет о жилищных кредитах, клиенты могут выбирать между семью разными кредитными учреждениями“, – добавил Вахтер.

О том, что конкуренция между банками усиливается, по мнению Вахтера, свидетельствует и тот факт, что банки довольно охотно предлагают клиентам возможность рефинансировать жилищные кредиты, взятые в других банках, при этом они готовы брать на себя расходы, связанные с переоформлением договора о кредите из одного банка в другой. „Долгое время активность рынка недвижимости была низкой, во многом из-за высоких процентных ставок, но сейчас кажется, что банки пересматривают свою роль на рынке недвижимости. В долгосрочной перспективе низкая кредитная активность сократит доходы банков, и снижение маржи процентной ставки также выгодно для них, поскольку обеспечит большую рыночную активность и больший доход для самих банков“, – сказал руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

Однако, по мнению Вахтера, эта тенденция не сможет сразу же дать толчок рынку недвижимости. „Разумеется, такая политика банков положительно влияет на активность сделок, но мы должны учитывать, что Euribor все ещё остается высоким, и чувство уверенности потребителей также оставляет желать лучшего“, – сказал Вахтер.