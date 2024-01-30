Спасательный департамент: большинство пожаров можно предотвратить

Не перетапливайте

В зимние месяцы важно помнить о пожарной безопасности и избегать перегрева, поскольку он влечет за собой риск возникновения пожара. После утренней топки печи следует дать остыть и снова топить, когда она уже остыла. Если сжечь в печи несколько загрузок подряд, она может перегреться, а на ее стенках могут появиться трещины из-за теплового расширения. Воспламениться также может сажа.

Поддерживайте отопительные устройства в исправном состоянии

Правильное обслуживание отопительного устройства и его постоянная чистка помогают предотвратить возникновение пожара. Это касается котлов, печей, плит, а также воздушных тепловых насосов, электрических обогревателей и радиаторов. Оборудование должно быть в исправном состоянии и не должно перегружать электрическую систему. В отопительный период очень важно помнить, что на электрических радиаторах нельзя сушить одежду. Самое безопасное – регулярно приглашать профессионала проверять систему отопления.

Не курите

Большинство смертей в результате пожара можно было бы избежать, если бы люди отказались от сигарет. Пожаров было бы меньше, если бы люди были осторожнее, не курили в постели или рядом с легковоспламеняющимися материалами. Кончик сигареты тлеет при температуре 400-900°С, и в контакте с легковоспламеняющимися материалами очень быстро может привести к пожару. Полностью бросить курить – лучшее решение, но, если сделать это нет возможности, можно хотя бы выбрать альтернативное табачное изделие, которое не горит. Например, нагреваемое табачное устройство снижает риск возгорания по неосторожности.

Проверьте свой дымовой детектор