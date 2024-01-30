Спасательный департамент: большинство пожаров можно предотвратить
В прошлом году в Эстонии произошло более трех тысяч пожаров. По данным Спасательного департамента, в результате пожаров в стране погибли 35 человек. Одной из основных причин гибели людей в пожарах является халатность – курение и недостаточная профилактика. Здесь мы напомним, как каждый самостоятельно может предотвратить трагедию.
Не перетапливайте
В зимние месяцы важно помнить о пожарной безопасности и избегать перегрева, поскольку он влечет за собой риск возникновения пожара. После утренней топки печи следует дать остыть и снова топить, когда она уже остыла. Если сжечь в печи несколько загрузок подряд, она может перегреться, а на ее стенках могут появиться трещины из-за теплового расширения. Воспламениться также может сажа.
Поддерживайте отопительные устройства в исправном состоянии
Правильное обслуживание отопительного устройства и его постоянная чистка помогают предотвратить возникновение пожара. Это касается котлов, печей, плит, а также воздушных тепловых насосов, электрических обогревателей и радиаторов. Оборудование должно быть в исправном состоянии и не должно перегружать электрическую систему. В отопительный период очень важно помнить, что на электрических радиаторах нельзя сушить одежду. Самое безопасное – регулярно приглашать профессионала проверять систему отопления.
Не курите
Большинство смертей в результате пожара можно было бы избежать, если бы люди отказались от сигарет. Пожаров было бы меньше, если бы люди были осторожнее, не курили в постели или рядом с легковоспламеняющимися материалами. Кончик сигареты тлеет при температуре 400-900°С, и в контакте с легковоспламеняющимися материалами очень быстро может привести к пожару. Полностью бросить курить – лучшее решение, но, если сделать это нет возможности, можно хотя бы выбрать альтернативное табачное изделие, которое не горит. Например, нагреваемое табачное устройство снижает риск возгорания по неосторожности.
Проверьте свой дымовой детектор
Наличие дымового детектора кажется само собой разумеющимся, но, по последним данным Спасательного департамента, детекторов нет в четверти домов Эстонии. Согласно требованиям, в каждом жилище должен быть работающий дымовой детектор, а в домах, где используется дровяное или газовое отопление, также должны быть установлены детекторы угарного газа. Дымовой детектор защитит вас и ваших соседей от пожара. Убедитесь, что ваш детектор находится в рабочем состоянии и при необходимости замените батарейки. Обязательно следует проверить дымовые детекторы и у своих пожилых родственников.
Следите за огнем
Одной из наиболее частых причин гибели людей при пожаре является оставленный без присмотра огонь. К сожалению, статистика Спасательного департамента также показывает, что нельзя рассчитывать на то, что, когда вы ложитесь спать или уходите из дома, ничего страшного не произойдет. Перед сном или выходом из дома очень важно убедиться в том, что все источники огня полностью погашены.
Держите легковоспламеняющиеся предметы вдали от огня
Частой причиной пожаров является легковоспламеняющийся предмет, неосторожно оставленный возле печи, плиты, камина или котла. Убедитесь, что рядом с отопительным устройством нет мебели, ковров, дров и других легковоспламеняющихся материалов. Кроме того, помните, что пепел необходимо собирать после того, как он остынет, и сразу выносить на улицу.
Будьте готовы действовать в случае пожара
Если возгорание все-таки произойдет, вы должны быть готовы реагировать быстро. Поэтому разумно заранее продумать план экстренной эвакуации свой семьи. Первым делом необходимо спасти и эвакуировать тех, кто находится в непосредственной опасности, а затем сообщить о пожаре по номеру службы экстренной помощи 112. Если пожар находится на начальной стадии, можно использовать огнетушитель. Стоит держать огнетушитель на каждом этаже дома, а особенно на кухне и в пожароопасных помещениях – и научиться им пользоваться.
Одной из основных причин гибели людей в пожарах является халатность, поэтому вам и вашим близким важно знать, как предотвратить возгорание и как вести себя в случае пожара.