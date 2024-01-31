С апреля на ту же зарплату можно будет купить жилье подороже

По словам руководителя отдела финансирования частных лиц LHV Кэтлин Ватсель, при брутто-зарплате в 2500 евро в настоящее время максимальная сумма кредита составляет 135 000 евро, но после планируемого изменения в апреле она увеличится до 160 000.

„Это должно стать хорошей новостью для тех, кто хочет купить жилье, так как цены на недвижимость по-прежнему высоки, а это изменение сделает недвижимость более доступной“, – добавила Ватсель.

Если два человека вместе получают брутто-доход в 5000 евро, это сегодня означает максимальную сумму в 350 000 евро, а с апреля – 416 000 евро. Разница довольно значительна.