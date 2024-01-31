Прием заявок на получение пособия на замену печей продлится всего семь дней
С 15 февраля фонд Kredex возобновит прием заявок на получение пособий на замену отопительного оборудования. Независимо от числа ходатайств, раунд приема заявок будет открыт семь дней, пишет rus.err.ee.
Бюджет открывающегося с 15 февраля раунда приема заявок составляет 10 млн евро. В рамках этого раунда можно ходатайствовать о получении пособия на установку печи, приведение ее в порядок и подключение к сети центрального отопления.
По словам министра климата Кристена Михала, раунд предназначен для людей с низкими доходами, которые не заменили отопительное оборудование по финансовым причинам.
Поступившие заявки будут рассмотрены с учетом информации Налогово-таможенного департамента о доходах. Предпочтение будет отдаваться заявителям с наиболее низкими доходами.
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