Прием заявок на получение пособия на замену печей продлится всего семь дней

Бюджет открывающегося с 15 февраля раунда приема заявок составляет 10 млн евро. В рамках этого раунда можно ходатайствовать о получении пособия на установку печи, приведение ее в порядок и подключение к сети центрального отопления.

По словам министра климата Кристена Михала, раунд предназначен для людей с низкими доходами, которые не заменили отопительное оборудование по финансовым причинам.

Поступившие заявки будут рассмотрены с учетом информации Налогово-таможенного департамента о доходах. Предпочтение будет отдаваться заявителям с наиболее низкими доходами.

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