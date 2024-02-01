Женщина случайно создала опасный газ при уборке квартиры

Стремясь навести чистоту, она случайно создала смертельно опасный газ.

30-летняя Эмма Уэлш решила провести генеральную уборку в съемной квартире перед тем, как съехать. Ей предстояло удалить застарелые пятна с радиатора, для чего женщина смешала отбеливатель и уксус. Получившаяся смесь издавала резкий запах и окрасила ватные диски в яркий оранжевый оттенок.

Уэлш прочитала в интернете, что создала хлор – опасный для здоровья газ, который при вдыхании способен вызвать отравление. При высоких концентрациях хлор способен привести к летальному исходу.

Уэлш вынесла из помещения кошку и обратилась к врачам, поскольку у нее началось жжение в горле. У нее диагностировали ожоги слизистой, однако необратимых последствий для здоровья не наступило, сообщает Yahoo.