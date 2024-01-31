Советские собратья „Горхолла“: непростая судьба центра „Сакала“, и что ожидает Главпочтамт?

„Все эти здания были выполнены центральным архитектурным бюро Estonprojekt. Их авторами являются архитектор Райне Карп, Мати Райгна, и стоит также упомянуть автора интерьеров центра „Сакала“ Ауло Падара. У этих зданий и вправду есть сходство, Райне Карпу нравились камень и монументальные формы. Например, центр „Сакала“ до того, как его снесли, чем-то напоминал храм или какое-то сакральное сооружение“, – рассказала в передаче „Koфе+„ на канале ETV+ историк архитектуры Трийн Ояри.