Советские собратья „Горхолла“: непростая судьба центра „Сакала“, и что ожидает Главпочтамт?
Сегодня много говорят о туманном будущем Горхолла, но как сложилась судьба других зданий, построенных в тот же период?
В 1980-е годы в центре Таллинна появились монументальные здания общественного назначения: Горхолл, центр „Сакала“, Главпочтамт и здание национальной библиотеки, пишет rus.err.ee.
„Все эти здания были выполнены центральным архитектурным бюро Estonprojekt. Их авторами являются архитектор Райне Карп, Мати Райгна, и стоит также упомянуть автора интерьеров центра „Сакала“ Ауло Падара. У этих зданий и вправду есть сходство, Райне Карпу нравились камень и монументальные формы. Например, центр „Сакала“ до того, как его снесли, чем-то напоминал храм или какое-то сакральное сооружение“, – рассказала в передаче „Koфе+„ на канале ETV+ историк архитектуры Трийн Ояри.
Как Горхолл изначально назывался Дворцом культуры и спорта имени Ленина“ так и у центра „Сакала“ вначале тоже было партийное название.
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