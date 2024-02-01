ЭКСПЕРТ | Что делать с совместно взятым кредитом в случае развода?

Сожители, супруги и в некоторых случаях даже дети вместе с родителями могут брать кредит совместно. Преимущество совместно взятого кредита заключается, прежде всего, в возможности получить бОльшую сумму, так как банк суммирует доходы и обязательства обоих заемщиков. Например, если ежемесячный доход Мари составляет 2000 евро, а Юрий зарабатывает 1500 евро, Мари одна могла бы получить 100 000 евро кредита, учитывая её ежемесячный платеж по микрозайму в 200 евро. Вместе с Юрием они могли бы получить до 195 000 евро на покупку дома их мечты.

При получении жилищного кредита вдвоем LHV всегда рекомендует оформлять владельцами недвижимости обоих заемщиков. Таким образом, общими будут как обязательства, так и имущество. Иначе достичь компромисса при разделе имущества, удовлетворяющего обе стороны, бывает трудно. Например, в Эстонии очень много случаев, когда сожители заключают договор вместе, но кредит выплачивает только мужчина, а женщина платит за еду, покрывает расходы, связанные с детьми, и заботится о бытовых вещах.

Руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Кэтлин Ватсель призывает людей честно и открыто общаться на финансовые темы, прежде чем связать себя эмоционально и финансово на десятилетия. „В банке мы видели много случаев, когда люди начинают открыто говорить о семейных финансах только во время развода, когда уже поздно“, - говорит она.

Деньги и финансовые темы не должны быть табу

В Эстонии многие люди находятся в гражданском браке, и в этом случае при разводе деление имущества пополам, как у супружеской пары, имеющей общее имущество, не происходит. Оформление жилищного кредита с сожителем довольно обычное дело, так как цены на недвижимость в последние годы значительно выросли, а покупка желаемого дома в одиночку была бы значительно сложнее. Например, около 40% клиентов LHV в прошлом году брали кредит совместно с другим заявителем.