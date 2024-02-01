ЭКСПЕРТ | Что делать с совместно взятым кредитом в случае развода?
Жилищный кредит – это решение, которое оказывает большое влияние на ежемесячные расходы семьи многие годы. Не редки случаи, когда люди начинают обсуждать финансовые вопросы и обязательства только при разрыве отношений.
Сожители, супруги и в некоторых случаях даже дети вместе с родителями могут брать кредит совместно. Преимущество совместно взятого кредита заключается, прежде всего, в возможности получить бОльшую сумму, так как банк суммирует доходы и обязательства обоих заемщиков. Например, если ежемесячный доход Мари составляет 2000 евро, а Юрий зарабатывает 1500 евро, Мари одна могла бы получить 100 000 евро кредита, учитывая её ежемесячный платеж по микрозайму в 200 евро. Вместе с Юрием они могли бы получить до 195 000 евро на покупку дома их мечты.
При получении жилищного кредита вдвоем LHV всегда рекомендует оформлять владельцами недвижимости обоих заемщиков. Таким образом, общими будут как обязательства, так и имущество. Иначе достичь компромисса при разделе имущества, удовлетворяющего обе стороны, бывает трудно. Например, в Эстонии очень много случаев, когда сожители заключают договор вместе, но кредит выплачивает только мужчина, а женщина платит за еду, покрывает расходы, связанные с детьми, и заботится о бытовых вещах.
Руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Кэтлин Ватсель призывает людей честно и открыто общаться на финансовые темы, прежде чем связать себя эмоционально и финансово на десятилетия. „В банке мы видели много случаев, когда люди начинают открыто говорить о семейных финансах только во время развода, когда уже поздно“, - говорит она.
Деньги и финансовые темы не должны быть табу
В Эстонии многие люди находятся в гражданском браке, и в этом случае при разводе деление имущества пополам, как у супружеской пары, имеющей общее имущество, не происходит. Оформление жилищного кредита с сожителем довольно обычное дело, так как цены на недвижимость в последние годы значительно выросли, а покупка желаемого дома в одиночку была бы значительно сложнее. Например, около 40% клиентов LHV в прошлом году брали кредит совместно с другим заявителем.
Ватсель рекомендует, помимо открытого общения, также подумать о худшем сценарии. „Люди не вступают в отношения с мыслью о том, что они когда-то разойдутся – мы все хотим верить, что кризисы нас не коснутся. Однако было бы разумно оценить риски и, например, если частичное погашение кредита осуществляется на счет партнёра, то обязательно указать в назначении платежа, что это частичный платеж по жилищному кредиту“, – объясняет Ватсель, по словам которой это значительно облегчит доказательство в будущем.
Были случаи, когда одна сторона покупала имущество на свое имя, а партнер был солидарным соискателем. В случае разрыва отношений у партнера нет права на имущество, но он обязан платить кредитные платежи, если другая сторона по какой-то причине этого не может сделать. „Если в такой семье растут еще и дети, то в худшем случае это может поставить под угрозу их благополучие“, – призывает Ватсель людей понимать свои права и обязанности.
Что делать в случае развода?
В случае развода есть два основных варианта. Первый – один из заемщиков берет на себя кредит, заключая изменение кредитного договора, которое освобождает другую сторону от обязательств. Для этого у человека, остающегося в кредитном договоре, должна быть достаточная платежеспособность. Второй вариант – продажа дома и погашение кредита за счет вырученной суммы. На практике оба варианта довольно распространены.
Если у человека, остающегося в кредитном договоре, есть необходимость выплатить другой стороне определенную сумму, можно заключить новый кредитный договор. Это позволяет рефинансировать существующий кредит и финансировать покупку доли. У супругов, у которых дом входит в общее имущество, это происходит в процессе раздела общего имущества.
Жилищный кредит требует тщательного планирования, а также открытого общения на тему, кто платит и на каких условиях, а также что будет, если отношения разорвутся. Важно учитывать все риски и возможности, связанные как с совместным, так и с индивидуальным займом.