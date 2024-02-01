Опрос: узнайте, насколько довольны жители Эстонии своим жильем

Согласно результатам опроса, проведенного компанией Luminor в декабре прошлого года, 87% жителей Эстонии очень довольны или скорее довольны своим нынешним жильем. Среди жителей Литвы этот же показатель составляет 83%, а среди жителей Латвии – 82%.

Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане отметил, что результаты исследования отражают стремительное повышение уровня жизни в Эстонии, Латвии и Литве за последние десятилетия. „Хотя в Эстонии люди больше всех довольны своими домами, удовлетворенность жильем на самом деле высока во всех трех странах Балтии. Это говорит о том, что люди смогли сделать выбор, который их устраивает“, – объясняет Ребане.

Опрос показал, что в Эстонии люди предпочитают жить в сельской местности больше, чем в Латвии и Литве. Так ответили 24% жителей Эстонии, по сравнению с 11% жителей Латвии и 13% жителей Литвы. Однако самым популярным выбором для жителей Эстонии является столица (30%), для жителей Латвии – столица или пригороды (по 25%), а для жителей Литвы – крупный город (27%). „Это соответствует общей тенденции урбанизации, хотя в последние годы, особенно в период коронакризиса, увеличилось число людей, переезжающих из города в сельскую местность“, – говорит Ребане.

Только 12 % жителей Эстонии и 14 % жителей Литвы и Латвии в некоторой степени или очень сильно недовольны своим жильём. Основная причина недовольства – состояние жилья. Из тех, кто недоволен своим домом, 37% жителей Эстонии, 42% жителей Литвы и 32% жителей Латвии хотели бы отремонтировать и модернизировать свое жилье. Кроме того 31% недовольных жителей Эстонии хотели бы иметь больше пространства.

Больше всего жители Эстонии ощущают нехватку культурных и развлекательных объектов вокруг своего дома (15%), а также общественного транспорта (14%). В то же время 55% жителей Эстонии утверждают, что все необходимое есть в их доме.