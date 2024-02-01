Опрос: узнайте, насколько довольны жители Эстонии своим жильем
Согласно результатам недавнего исследования, проведенного по заказу Luminor, удовлетворенность жителей Эстонии своим нынешним жильем является самой высокой среди стран Балтии.
Согласно результатам опроса, проведенного компанией Luminor в декабре прошлого года, 87% жителей Эстонии очень довольны или скорее довольны своим нынешним жильем. Среди жителей Литвы этот же показатель составляет 83%, а среди жителей Латвии – 82%.
Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане отметил, что результаты исследования отражают стремительное повышение уровня жизни в Эстонии, Латвии и Литве за последние десятилетия. „Хотя в Эстонии люди больше всех довольны своими домами, удовлетворенность жильем на самом деле высока во всех трех странах Балтии. Это говорит о том, что люди смогли сделать выбор, который их устраивает“, – объясняет Ребане.
Опрос показал, что в Эстонии люди предпочитают жить в сельской местности больше, чем в Латвии и Литве. Так ответили 24% жителей Эстонии, по сравнению с 11% жителей Латвии и 13% жителей Литвы. Однако самым популярным выбором для жителей Эстонии является столица (30%), для жителей Латвии – столица или пригороды (по 25%), а для жителей Литвы – крупный город (27%). „Это соответствует общей тенденции урбанизации, хотя в последние годы, особенно в период коронакризиса, увеличилось число людей, переезжающих из города в сельскую местность“, – говорит Ребане.
Только 12 % жителей Эстонии и 14 % жителей Литвы и Латвии в некоторой степени или очень сильно недовольны своим жильём. Основная причина недовольства – состояние жилья. Из тех, кто недоволен своим домом, 37% жителей Эстонии, 42% жителей Литвы и 32% жителей Латвии хотели бы отремонтировать и модернизировать свое жилье. Кроме того 31% недовольных жителей Эстонии хотели бы иметь больше пространства.
Больше всего жители Эстонии ощущают нехватку культурных и развлекательных объектов вокруг своего дома (15%), а также общественного транспорта (14%). В то же время 55% жителей Эстонии утверждают, что все необходимое есть в их доме.
Исследование было проведено в декабре прошлого года в Эстонии, Латвии и Литве компанией Norstat по заказу Luminor. В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте 25-65 лет.