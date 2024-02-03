Протекающая система отопления пола повредила внутреннюю отделку всего дома

Определить точное место протечки было сложно, поскольку водой была залита вся нижняя часть дома. „В результате протечки стены нижнего этажа во всех 11 квартирах намокли. Чтобы найти место протечки пришлось вскрыть бетонный пол в гостиной“ - рассказала руководитель группы имущественных ущербов PZU Kindlustus Марге Хабакукк.

Ущерб был возмещен за счет страховки, поскольку квартирное товарищество застраховало коробку дома, а договор также предусматривал страхование ответственности. Для PZU Kindlustus это был самый крупный случай ущерба в квартирном товариществе за весь прошлый год.

Шесть из восьми страховых случаев в жилищных товариществах на сумму более 10 000 евро, произошедших в прошлом году, были связаны именно с авариями в системе водоснабжения и канализации, а два случая – с повреждением крыши в результате шторма. „При отсутствии страхования многоквартирного дома все эти убытки несли бы сами собственники квартир“, - добавила Хабакукк.

Как собственник квартиры Хабакукк рекомендует обязательно убедиться в том, что квартирное товарищество застраховало и коробку дома, поскольку жилищное страхование, как правило, компенсирует только ущерб, причиненный внутренней отделке квартиры и домашнему имуществу. „Большую защиту обеспечивает страхование не квартиры, а квартирной собственности“, - сказала она.

При страховании квартирной собственности помимо самой квартиры пропорционально размеру долевой собственности собственника квартиры застрахованы оказываются также, например, стены, крыша, отопительные и технические системы дома. „Это означает, что даже если квартирное товарищество не застраховало коробку дома, в случае возникновения ущерба собственнику квартиры не придется оплачивать свою часть расходов на ремонт дома – она будет возмещена за счет страхования квартирной собственности“, - объяснила Хабакук.

В квартирных товариществах наиболее часто страховые случаи (примерно половина) связаны с протечками труб. Далее следуют повреждения от воды, проникшей в здание через крыши и фасад – это примерно треть случаев. „Технические системы дома, а также его фасад и крыша нуждаются в регулярном осмотре и обслуживании, чтобы своевременно выявить возможные повреждения и предотвратить крупный ущерб“, - подчеркнула Хабакук.