Четыре тонны фекалий в подвале: покупка недвижимости обернулась годами судов

Комментарий

Светлана Малкова, Владимир Макаров, юридическое бюро Natus Vincere Õigusbüroo.

В конце 2018 года в наше юридическое бюро обратились покупатели. Причина обращения – нарушение условий договора купли-продажи недвижимости, находящейся в городе Таллинн.

В одном из пунктов договора купли–продажи продавцами было заявлено, что жилой дом на объекте недвижимости находится в состоянии, требующем капитального ремонта, имеет центральное отопление, подключен к электросети, центральной водопроводной и канализационной сетям и не имеет не упомянутых в договоре особенностей или дефектов, которые они считают необходимым устранить в настоящем договоре.

После приобретения недвижимости покупатели заметили несоответствия условиям ранее заключенного договора, о котором в момент заключения договора продавцы не сообщили, а покупатели визуально не определили, а именно – тот факт, что система не имеет подключения к центральной канализации.

Данный факт был установлен и представителем Tallinna Vesi, который в акте осмотра подтвердил, что труба, идущая от жилого дома, соединена с локальным канализационным колодцем, расположенным на участке, оттуда чугунная труба диаметром 110 мм идет к колену, которое заросло, и что необходимо проложить надлежащую канализационную трассу, так как канализация является локальной.

В сентябре 2018 года покупатели связались с продавцами и сообщили, что объект не имеет подключения к центральной канализационной линии, и попросили устранить выявленные дефекты. Продавцы не объяснили данных обстоятельств и не устранили дефекты. В конце ноября 2018 покупатели еще раз обратились к продавцам с просьбой устранить дефект либо возместить имущественный ущерб.

Продавцы не согласились с требованиями покупателей, мотивируя свой отказ тем, что предмет договора купли-продажи имеет подключение к центральной канализации, что подтверждается проектом, актом, согласно которому работы по проекту выполнены, и объект подключен к общественной системе водоснабжения и водоотведения Таллинна в точке подключения.

Кроме того, с Tallinna Vesi AS заключен договор на оказание услуг водоснабжения и водоотведения, а также договор о подключении. По мнению продавцов, претензии покупателей, что объект договора не имеет подключения к центральной канализации, а продавцы нарушили вытекающую из договора купли-продажи обязанность передать объект в соответствии с условиями договора, не верны. То, что во время устранения засора была перекрыта канализация или прорвало трубу, не является дефектом предмета договора. В договоре отмечено, что речь идет о капитальном ремонте, поэтому покупатели должны были понимать, что он требуется всем техническим системам – в том числе, канализационному трубопроводу.

В связи с тем, что стороны не пришли к компромиссу, покупатели обратились в суд с требованием. Суд первой инстанции, рассмотрев дело по существу, взвесив все доказательства и доводы сторон, удовлетворил иск частично и назначил продавцам возместить покупателям сумму, заплаченную покупателями за прокладывание канализационной трассы. Суд первой инстанции аргументировал свое решение так: несмотря на то, что продавцы представили в суд проект подключения к канализации жилого дома, договоры и акт, доказательства, представленные покупателями, подтверждают истинность их требований. А именно – что на самом деле канализация, идущая от жилого дома, не была подключена к центральной системе водоотведения, а причина ее отсутствия заключалась в том, что соответствующая часть была фактически замурована.

Продавцы подали апелляционную жалобу в Таллиннский окружной суд. В июне 2022 года Таллиннский окружной суд удовлетворил ее и отменил решение Харьюского уездного суда. Окружной суд посчитал, что уездный суд ошибочно установил, что жилой дом, расположенный на участке, не имел подключения к центральной канализации, на основании чего уездный суд ошибочно пришел к выводу, что предмет договора не соответствовал условиям договора. По мнению Окружного суда, представленные по делу доказательства не позволили сделать вывод о несоответствии канализации объекта недвижимости условиям договора, и раз в договоре купли-продажи было отмечено, что жилой дом на объекте находится в состоянии, требующем капитального ремонта, то и канализационная трасса также подпадает под этот пункт договора.

Покупатели подали кассационную жалобу в Государственный суд. В апреле 2023 года Государственный суд удовлетворил ее, отменил решение Таллиннского окружного суда и направил дело в тот же окружной суд на новое рассмотрение. Госсуд отметил, что для выяснения содержания договора купли-продажи, заключенного сторонами, суды должны были толковать договор по правилам, предусмотренным статьей 29 Обязательственно-правового закона.

Согласно части первой данной статьи, толкование договора должно основываться на реальной воле сторон с учетом всех обстоятельств, представленных суду, и того, как сами договаривающиеся стороны понимали заключенный договор. Госсуд отметил, что при повторном рассмотрении дела окружной суд должен определить общую волю сторон, а при невозможности этого оценить договор купли-продажи с позиции разумного человека и обосновать свои выводы.

В сентябре 2023 года Таллиннский окружной суд вынес решение, в котором суд удовлетворил апелляционную жалобу и отменил решение Харьюского уездного суда. Таллиннский окружной суд пришел к выводу, что на участке было установлено подключение к центральной канализации, но поскольку трубопровод пришел в негодность и разросся, то центральной канализации фактически не было. Таллиннский окружной суд сослался на тот факт, что поскольку в договоре купли-продажи было отмечено, что жилое помещение на объекте находится в состоянии, требующем капитального ремонта, то капитальный ремонт здания на практике означает и замену трубопроводов.

Мы затрудняемся дать однозначный ответ на вопрос „МК-Эстонии“: „Как вышло, что суд встал на сторону продавца, хотя покупатель предоставил множество документальных подтверждений, что документы о состоянии недвижимости не соответствовали действительности?“. Но есть большая вероятность, что Таллиннский окружной суд не углублялся в детали данного гражданского дела, как это сделал суд первой инстанции. Суд посчитал, что если продавцы представили проект центральной канализации и акт, согласно которому работы по проекту выполнены, то этого достаточно, чтобы не сомневаться, что в доме была центральная канализация. И поскольку в договоре купли-продажи было отмечено, что жилое помещение требует капитального ремонта, то трубопровод не является исключением. Несмотря на тот факт, что Tallinna Vesi AS в своем акте отмечает, что в доме – локальная канализация, а свидетель, который непосредственно строил новую трассу, также об этом сообщил.