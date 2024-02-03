Зачем в Советском Союзе обивали двери дерматином?

Начнем с того, что дерматин был доступным и дешевым материалом для обивки – искусственная кожа, нанесенная на хлопчатобумажную ткань, пишет Delfi Dom&Sad.

Главным преимуществом дерматина была его низкая стоимость. Остальные характеристики, такие как внешний вид, прочность и эксплуатационные свойства, оставляли желать лучшего. Из-за этого многие прозвали дерматин „дерьмантином“. Но для чего-то же его использовали?

Теплоизоляция

С началом строительства „хрущевок“ в СССР дома строились быстро и из дешевых материалов, что привело к стандартизации многих элементов, включая двери. Двери многих советских квартир были тонкими с плохими теплоизоляционными свойствами. Дополнительная защита от холода была необходима, особенно для квартир на первом этаже.

Шумоизоляция

Двери без хорошей шумоизоляции не могли обеспечить тишину внутри квартиры. Обитые дерматином двери, зачастую, содержали толстый слой поролона или промышленной ваты, что создавало звуконепроницаемый барьер, защищая квартиру от посторонних звуков.

Защита от запахов

Курение в подъезде и запахи из мусоропровода – лишь пара примеров того, какие запахи могли витать в подъезде в то время. Обитая дверь затрудняла их проникновение в квартиру.

Защита от вандалов

Дерматин использовался и как дополнительный слой для защиты самой двери от повреждений. Плюс обивка двери позволяла ей хоть каким-то образом выделиться из десятков похожих и разнообразить жизнь ее владельцев, да и самого подъезда. Правда, цветовая палитра была довольно ограниченной – коричневый, черный или темно-красный, но и из этого можно было что-нибудь да выбрать… А у вас была обитая дерматином дверь?