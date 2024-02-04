Глава Merko: не стоит ожидать снижения цен на новые квартиры

„В декабре было заключено значительно больше сделок по новым квартирам, в январе их уже не было. Так происходит каждый год: в декабре застройщики сдают новые квартиры. В январе же, в основном, совершались сделки на вторичном рынке, а эти квартиры стоят дешевле“, - пояснил эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк.