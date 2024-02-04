Глава Merko: не стоит ожидать снижения цен на новые квартиры(18)
В январе средняя стоимость квадратного метра жилья по сравнению с предыдущим месяцем существенно снизилась, а вот за год цены выросли. По мнению экспертов, причина в том, что в декабре было продано много новых, более дорогих квартир. В какой-то мере декабрьскому спросу способствовал и грядущий рост налогов, пишет rus.err.ee.
Динамику цен на квартиры в последние два месяца эксперты объясняют большим числом сделок перед новым годом, передает „Актуальная камера“.
„В декабре было заключено значительно больше сделок по новым квартирам, в январе их уже не было. Так происходит каждый год: в декабре застройщики сдают новые квартиры. В январе же, в основном, совершались сделки на вторичном рынке, а эти квартиры стоят дешевле“, - пояснил эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк.
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