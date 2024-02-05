ЭКСПЕРТ | Как изменилось соотношение зарплаты и цены квадратного метра жилья

По словам Игоря Хабала, рынок недвижимости достиг состояния, когда квартиры стали более доступными даже при условии максимально высокой стоимости кредита – последняя больше не увеличивается, а рост зарплат опережает рост цен на недвижимость.

„По состоянию на третий квартал прошлого года в Таллинне за одну месячную зарплату можно было купить 0,54 квадратных метра недвижимости, что на 0,02 квадратных метра больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Статистически, на выкуп квартиры площадью 50 квадратных метров в Таллинне человеку со средней зарплатой потребуется 7,7 года, а в третьем квартале 2022 года этот показатель был равен 8,1 года“, – добавил Хабал.

„Очевидно, что на данный момент в секторе недвижимости основным источником неопределённости и влияния на доступность является высокая ставка Euribor. Во времена, когда деньги не имели цены, оба показателя доступности, то есть отношение квадратного метра к зарплате и влияние расходности кредита, были почти полностью скоррелированы. Картина изменилась в июне 2022 года, когда цена кредитных денег резко выросла. Если базовая доступность недвижимости выросла в последние кварталы в силу более быстрого роста заработной платы, то доступность кредитов во второй половине прошлого года достигла дна. Начиная с этого года ситуация постепенно будет улучшаться“, — сказал Хабал.