Вступающие в силу в апреле изменения позволят получить жилищный кредит большего размера

Основное изменение заключается в том, что центральный банк корректирует процентную ставку, которую банки используют для расчета ежемесячного платежа по кредиту, чтобы оценить максимальную кредитоспособность заемщика. В настоящее время применяется либо указанная в кредитном предложении процентная ставка, к которой добавляются 2 процентных пункта, либо годовая процентная ставка в размере 6%. При принятии решения о кредитовании банк должен учитывать больший из этих двух вариантов. С 1 апреля надбавка в 2 процентных пункта исчезнет, ​​и расчет необходимо будет производить либо с процентной ставкой кредитного предложения, либо с 6% ставкой – в зависимости от того, какая из них выше.

Это означает, что при нынешнем высоком Euribor смягчается требование расчета максимальной платежной нагрузки и теоретически для заемщика увеличивается максимально возможная сумма кредита. Например, согласно сегодняшнему лимиту жилищного кредита Банка Эстонии, человек со средней нетто-зарплатой в размере около 1360 евро, не имеющий иждивенцев и других финансовых обязательств, может взять жилищный кредит на сумму максимум порядка 95 000 евро, но с 1 апреля она составит уже примерно 113 000 евро.

Остается в силе требование Банка Эстонии о том, что ежемесячные платежи по кредиту и лизингу заемщика могут составлять не более 50% его нетто-дохода. Поскольку банки также применяют внутренний лимит платежеспособности и прочие методы оценки платежеспособности, в дополнение к финансовым обязательствам учитывающие иждивенцев заявителя и прочие повседневные расходы, фактический эффект от изменения процентной ставки может быть не таким большим, как в приведенном примере. Помимо платежеспособности, на сумму кредита влияет также стоимость залога и собственное участие клиента в проекте.

Возможности уменьшения объема самофинансирования