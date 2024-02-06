Недвижимость
06.02.2024, 07:07

За последний месяц цены на квартиры в Таллинне резко упали

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ФОТО: JSF15photo | Shutterstock

К началу февраля в Таллинне за квартиру придется заплатить столько же, сколько и год назад. По сравнению с концом 2023 года цены снизились на 14 процентов, пишет dv.ee.

В январе средняя стоимость квадратного метра составила 2883 евро, всего с квартирами в Таллинне было совершено 533 сделки. Это на треть меньше, чем в декабре, но на 15% больше, чем год назад.

По мнению руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, резкое снижение цен связано с тем, что контракты, заключенные ранее в период более высокой стоимости жилья, уже не нарушают текущую статистику.

„Отныне данные будут отражать реальную рыночную ситуацию… Средняя цена не будет выше реальности из-за договоров, которые были заключены полтора или два года назад в условиях перегретого рынка“, – считает он.

Самая дорогая квартира была продана в Таллинне в январе за 891 тысячу евро, а самая дешевая – за 6082 евро.

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