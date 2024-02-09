Неожиданный сюрприз: новый владелец квартиры получил „в подарок“ 27 кошек

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) подтвердил, что, поскольку это не бездомные кошки, то ответственность за решение проблемы лежит на покупателе недвижимости.

„Только подумай: ты покупаешь себе через судебного исполнителя квартиру, которая была выставлена на принудительную продажу. Идешь смотреть ее и... к своему удивлению обнаруживаешь неожиданное приданое в виде 27 кошек, которые живут на крохотной кухне. Ты связываешься с волостью, связываешься с PTA, но все разводят руками. В правовой системе Эстонии кошка – это вещь, поэтому все вещи в квартире перешли к новому владельцу. Поздравляем, теперь у тебя 27 кошек! Дальше думай сам, что будет!“ - поделились в социальных сетях историей представители MTÜ Kasside Turvakodu, которая пытается помочь в сложившейся ситуации.

Организация добавляет: „Мы хотели бы протянуть руку помощи, но мы только что дали согласие оказать поддержку одной большой колонии в Ляэне-Вирумаа, так что нам надо еще нужно привезти 10 кошек. У нас просто нет места для этих новых кошек, если только вы не придете на помощь!“

„Нам отчаянно нужны дома для передержки, где кошки могли бы пожить какое-то время. Мы дадим все необходимое и будем активно искать животным новый дом. Если для всех кошек не получится найти передержку, то для размещения животных нам срочно нужны дополнительные помещения в Таллинне. Возможно, у вас есть свободное помещение, которое мы могли бы арендовать на короткий период времени“.

Советник по связям с общественностью PPA Элен Курвитс подчеркнула, что поиск дома для кошек не входит в компетенцию департамента. „Перед совершением сделки купли-продажи рекомендуется уточнить все обстоятельства, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Если при покупке квартиры владелец получил кошек, то он и должен позаботиться о них и обеспечить их благополучие“, - заверила она.