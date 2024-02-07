Рынок арендной недвижимости сжимается: снимать некому, цены приходится снижать

На рынке аренды недвижимости спад – сильно просел спрос, констатируют таллиннские маклеры, опрошенные ДВ. „У нас нет тех, кто арендует квартиры – ушли россияне, ушли иностранцы, в первую очередь, финны. Многие компании обанкротились, соответственно, к ним не приехали рабочие и не сняли жилье“, – говорит маклер Optimare OÜ Ольга Андла.

Всего на конец января в процессе банкротства находилось 588 эстонских компаний. Больше всего из строительной отрасли – как непосредственно строители, так и производители материалов.

Даже беженцы из Украины, разогревшие рынок в 2022 году, уезжают, продолжает она, „обстановка накалилась, многие боятся приезжать или оставаться на долгий срок“ из-за близости к России.

В то же время предложение увеличилось – количество желающих сдать в аренду жилплощадь растет.