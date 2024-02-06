Строители не пережили начало года – они лидеры по банкротствам в январе

Надо сказать, что 588 компаний – это немного лучше, чем в предыдущем месяце, когда обанкротилась 591 компания. Хотя, если присмотреться, то можно увидеть, что число компаний, находящихся в затруднительном положении, растет. Так, в начале прошлого года процедура банкротства проводилась в отношении порядка 500, с тех пор оно неуклонно росло. Рекорд был в ноябре – 592 компании.