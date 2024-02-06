Строители не пережили начало года – они лидеры по банкротствам в январе
Всего на конец января в процессе банкротства находилось 588 эстонских компаний. Больше всего из строительной отрасли – как непосредственно строители, так и производители материалов, следует из инфографики о состоянии эстонских предприятий, которая доступна подписчикам Äripäev PRO, пишет dv.ee.
Надо сказать, что 588 компаний – это немного лучше, чем в предыдущем месяце, когда обанкротилась 591 компания. Хотя, если присмотреться, то можно увидеть, что число компаний, находящихся в затруднительном положении, растет. Так, в начале прошлого года процедура банкротства проводилась в отношении порядка 500, с тех пор оно неуклонно росло. Рекорд был в ноябре – 592 компании.
Если присмотреться к январским цифрам, то окажется, что большую часть проблемных компаний составляют строительные компании и производители строительных материалов (150 компаний). Также можно выделить торговлю (117) и транспортно-складскую деятельность (46).