Помимо зеленого кредита и лизинга, существует еще и зеленая аренда
Наряду с традиционными кредитами и лизингом набирают популярность „зеленые“ кредиты и лизинг, цель которых вполне ясна: способствование более энергоэффективному образу жизни или покупка электромобиля. Хотя термины „зеленый кредит“ и „зеленый лизинг“ уже относительно распространены, „зеленая аренда“ для многих является новой концепцией. Однако можно предположить, что в будущем она станет нормой. Меэлис Шокман, представитель Summus Capital, одного из крупнейших частных владельцев недвижимости в странах Балтии, объяснил, что такое зеленая аренда и насколько распространены такие договоры.
Зеленая аренда приводит к значительным изменениям в характере отношений в сфере недвижимости: она отражает приверженность обеих сторон устойчивому ведению дел. Важна именно приверженность действиям, а не только словам и лозунгам. Хотя многие компании по-прежнему лишь говорят об устойчивом развитии, предприятия, заключившиеся договоры зеленой аренды, должны еще и действовать соответствующим образом, поскольку условия договора включают цели и методы устойчивого развития.
С одной стороны, можно утверждать, что заключение договоров зеленой аренды все еще находится в зачаточном состоянии, поскольку концепция относительно новая. С другой же стороны, эта тенденция набирает обороты с каждым днем, поскольку все больше предприятий и организаций осознают, насколько важное значение имеет сокращение воздействия на окружающую среду. Импульс этому придаетESG-политика Европейского союза, но в то же время экологичный подход приобретает все большее значение, например, при подаче ходатайстве о финансировании. Кроме того, заключению договоров зеленой аренды способствуют растущая осведомленность и технологическое развитие.
Что такое договор зеленой аренды?
Договор зеленой аренды подразумевает выполнение арендатором и арендодателем определенных обязательств. Как собственники, мы несем ответственность за обеспечение энергоэффективности зданий, а также за соответствие строительных материалов и работ определенным стандартам. Мы ожидаем от арендаторов меньшего потребления энергии и воды и надлежащего обращения с отходами. Это предполагает, например, работу в определенное время дня или отслеживание структуры потребления с помощью счетчиков, систем управления энергопотреблением и устройств интернета вещей. Такие технологии предоставляют владельцу здания и арендаторам немедленную информацию о потреблении и позволяют принимать более взвешенные решения.
Но зачем все это нужно, если оно означает дополнительные усилия и, конечно же, дополнительные расходы для сторон? Преимуществ много. С экологической точки зрения зеленая аренда способствует значительному сокращению выбросов CO2 и энергопотребления. С экономической точки зрения она приводит к экономии средств арендаторов и собственников за счет повышения энергоэффективности. В долгосрочной перспективе от этого выигрывают все: окружающая среда, собственники зданий и арендаторы.
Зеленая аренда работает в долгосрочной перспективе. Сегодняшние расходы на более дорогие строительные материалы и технику, усилия по сокращению потребления электроэнергии и воды, а также образцовое управление отходами приносят ощутимые результаты не сразу. Их реальное влияние станет очевидным через пять лет. Этого времени достаточно, чтобы стали очевидны существенные различия, например, в потреблении энергии и воды.
Будущее за зеленой арендой
Summus Capital начал заключать договоры зеленой аренды в третьем квартале прошлого года, став если не первой в Эстонии, то одной из первых компаний, осознанно сделавших такой шаг и принявших новую концепцию. В настоящее время Summus Capital имеет около 8800 квадратных метров зеленых арендных площадей, что составляет 4% от общего портфеля предприятия. Однако в будущем все заключаемые договоры аренды будут основаны на устойчивых целях.
Тем не менее, это путь, который невозможно пройти в одиночку. Чтобы заключить договор зеленой аренды, нужны арендаторы, которые не просто разделяют общее видение, но и готовы внести свой вклад в достижение общей цели. Хорошим примером является якорный арендатор Центра здоровья Веэренни – компания SYNLAB Eesti. Она одна из первых в Эстонии, с кем Summus Capital уже заключил договор зеленой аренды. Одной из основных целей SYNLAB является снижение воздействия предоставляемых ими услуг на окружающую среду, что подтверждается их работой в здании, обладающем сертификатом LEED, а также оборудованном солнечными панелями и зарядными устройствами для электромобилей. Кроме того, у компании заключен договор на закупку зеленой электроэнергии. Это важные для обеих сторон шаги, иллюстрирующие прочное партнерство и умение смотреть в перспективу.