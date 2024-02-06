Помимо зеленого кредита и лизинга, существует еще и зеленая аренда

Зеленая аренда приводит к значительным изменениям в характере отношений в сфере недвижимости: она отражает приверженность обеих сторон устойчивому ведению дел. Важна именно приверженность действиям, а не только словам и лозунгам. Хотя многие компании по-прежнему лишь говорят об устойчивом развитии, предприятия, заключившиеся договоры зеленой аренды, должны еще и действовать соответствующим образом, поскольку условия договора включают цели и методы устойчивого развития.

С одной стороны, можно утверждать, что заключение договоров зеленой аренды все еще находится в зачаточном состоянии, поскольку концепция относительно новая. С другой же стороны, эта тенденция набирает обороты с каждым днем, поскольку все больше предприятий и организаций осознают, насколько важное значение имеет сокращение воздействия на окружающую среду. Импульс этому придаетESG-политика Европейского союза, но в то же время экологичный подход приобретает все большее значение, например, при подаче ходатайстве о финансировании. Кроме того, заключению договоров зеленой аренды способствуют растущая осведомленность и технологическое развитие.

Что такое договор зеленой аренды?

Договор зеленой аренды подразумевает выполнение арендатором и арендодателем определенных обязательств. Как собственники, мы несем ответственность за обеспечение энергоэффективности зданий, а также за соответствие строительных материалов и работ определенным стандартам. Мы ожидаем от арендаторов меньшего потребления энергии и воды и надлежащего обращения с отходами. Это предполагает, например, работу в определенное время дня или отслеживание структуры потребления с помощью счетчиков, систем управления энергопотреблением и устройств интернета вещей. Такие технологии предоставляют владельцу здания и арендаторам немедленную информацию о потреблении и позволяют принимать более взвешенные решения.