Работы нет: строительная компания увольняет всех сотрудников

„Больше никто не запрашивает ценовые предложения, а в Хаапсалу и так достаточно малых строительных компаний. Все дело в нехватке работы“, – признал руководитель Talum Ehitus Хардо Ульм, который увольняет 12 человек и прекращает деятельность. По словам Ульма, у компании не осталось долгов.

Talum Ehitus в основном занималась, например, реставрацией церквей и других зданий, а также обычными строительными работами. Запросы, не говоря уже о работе, в почтовый ящик компании не поступали с октября, рассказал Ульм. „Государство больше не заказывает, что делать“, – разочарованно говорит он.