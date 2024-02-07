Ремонт и стройка
07.02.2024, 10:11

Работы нет: строительная компания увольняет всех сотрудников

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Talum Ehitus OÜ koondab kõik töötajad.
Talum Ehitus OÜ koondab kõik töötajad.
ФОТО: Radovan1 | Shutterstock

В январе в числе прочих огорчила своих работников увольнениями компания Talum Ehitus, занимавшаяся реставрацией зданий и прекращающая деятельность из-за нехватки работы. В январе первоначальное уведомление об увольнении получили около 450 человек, пишет dv.ee.

„Больше никто не запрашивает ценовые предложения, а в Хаапсалу и так достаточно малых строительных компаний. Все дело в нехватке работы“, – признал руководитель Talum Ehitus Хардо Ульм, который увольняет 12 человек и прекращает деятельность. По словам Ульма, у компании не осталось долгов.

Talum Ehitus в основном занималась, например, реставрацией церквей и других зданий, а также обычными строительными работами. Запросы, не говоря уже о работе, в почтовый ящик компании не поступали с октября, рассказал Ульм. „Государство больше не заказывает, что делать“, – разочарованно говорит он.

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