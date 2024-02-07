Владельцы частных домов смогут ходатайствовать о пособиях на реконструкцию

В целом на эти цели будет выделено свыше 30 млн евро из структурных фондов ЕС. Ходатайства можно будет подавать с конца апреля.

Мера поддержки адресована физическим лицам, которые являются владельцами отдельных и рядных домов, а также зданий с не более чем двумя квартирами. Цель пособия — повысить качество и энергоэффективность жилого фонда.

Ходатайствовать можно о выделении средств как на полную, так и частичную реконструкцию, а также на использование решений в области возобновляемой энергии. Приоритетное направление - малые жилые строения в регионах с более низкими, чем в крупных центрах ценами на рынке недвижимости.

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