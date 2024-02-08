ЭКСПЕРТ | Можно ли снизить расходы по жилищному кредиту?
Из-за повышения процентных ставок Европейским центральным банком межбанковская ставка Euribor менее чем за два года выросла на 4%. Это сильно отразилось на выплатах по жилищным кредитам. В поисках возможностей их уменьшить можно рассмотреть несколько вариантов, в частности, смену графика платежей или дату фиксирования Euribor, пишет dv.ee.
В Эстонии банки предлагают несколько вариантов графиков погашения жилищных кредитов. Самый распространенный – аннуитетный, когда заемщик имеет равные ежемесячные платежи. „Но вы должны понимать, что если у вас плавающий Euribor, то ежемесячный платеж будет меняться каждые шесть месяцев“, – напоминает руководитель отдела жилищного кредитования Swedbank Анна Пяргма.
В случае с таким графиком в самом начале погашения кредита большую часть ежемесячного платежа составляет выплата процентов, но чем ближе окончание срока, тем большую долю в ежемесячных платежах составляет погашение самого кредита.